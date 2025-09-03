Žiauriai nužudyta 32-ejų influencerė, kartu rastas negyvas vyras ir du vaikai

Meksikietė influencerė savo kelią į interneto šlovę pradėjo 2020-aisiais, „TikTok“ platformoje kurdama komiškus vaizdo įrašus.
Labiausiai išgarsėjo demonstruodama prabangų gyvenimo būdą – rodydavo dizainerių drabužius, naujus automobilius ir plastines operacijas.
Ši šiurpi tragedija įvyko vos po kelių mėnesių, kai Zapopane buvo nušauta kita meksikiečių influencerė Valeria Márquez, tuo metu transliavusi savo „TikTok“ vaizdo įrašą tiesiogiai.
„Univision“ duomenimis, F. Garibay savo paskyroje buvo užsiminusi apie ryšius su narkotikų pasauliu – viename įraše ji buvo parašiusi: „Privalumai turėti vaikiną, kuris prekiauja narkotikais.“
Vis dėlto prokuroras Alfonso Gutiérrezas daugiausia dėmesio skiria jos vyro, verslininko Roberto Carloso Gil Licea, veiklai – jis užsiėmė automobilių prekyba ir pomidorų auginimu Michoacáne, rašo „Telemundo“.
Policija buvo sulaikiusi tris įtariamuosius – jie dirbo netoliese esančiose dirbtuvėse, tačiau vėliau dėl įrodymų stokos buvo paleisti. Visgi vos išėjus iš prokuratūros, juos užpuolė ginkluoti vyrai – du iš sulaikytųjų buvo nušauti.
Pareigūnai tebesiaiškina šio nusikaltimo aplinkybes.
