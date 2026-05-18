Žiniasklaida: JAV per aviacijos šou susidūrę nukrito du naikintuvai

Aviacijos šou „Gunfighter Skies“ interneto svetainėje paskelbtame pranešime patvirtinta, kad „Maunten Houm karinių oro pajėgų bazėje įvyko avarija“, o incidento vieta buvo maždaug „už dviejų mylių į šiaurės vakarus nuo bazės“.
„Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybos, vyksta tyrimas, daugiau informacijos bus paskelbta, kai tik jos turėsime“, – teigiama pranešime.
Vietinis transliuotojo „CBS News“ filialas KOMO pranešė, kad visi keturi dviejų JAV karinio jūrų laivyno naikintuvų „EA-18“ įgulų nariai sėkmingai katapultavosi.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvai susiduria ir vartydamiesi krenta ant žemės, sukeldami sprogimą ir milžinišką juodų dūmų kamuolį, o keturi įgulos nariai lėtai leidžiasi parašiutais.
Laikraštis „The Idaho Statesman“ pranešė, kad šis aviacijos šou, kurio metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmasis tokio pobūdžio renginys nuo 2018 m., kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas.
JAV Ramiojo vandenyno laivyno jūrų aviacijos pajėgų atstovė spaudai trečiojo rango kapitonė Amelia Umayam televizijos kanalui KOMO pranešė, kad naikintuvai „EA 18-G Growler“ dislokuoti Vašingtono valstijos Vidbio saloje.
„NBC News“ pranešė, kad dėl avarijos aviacijos šou buvo nutrauktas, o bazė uždaryta, kol gelbėjimo tarnybos tvarko įvykio vietą ir pradeda tyrimą.
Pastangos susisiekti su baze ir gauti komentarą kol kas buvo nesėkmingos.
