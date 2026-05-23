 Žiniasklaida: Sirijoje sulaikyta dešimt turkų, įtariamų priklausymu teroristinei grupuotei

Žiniasklaida: Sirijoje sulaikyta dešimt turkų, įtariamų priklausymu teroristinei grupuotei

2026-05-23 13:06
BNS inf.

Sirijoje sulaikyta dešimt Turkijos piliečių, kaltinamų priklausymu „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei, šeštadienį pranešė Turkijos valstybinė žiniasklaida.

<span>Žiniasklaida: Sirijoje sulaikyta dešimt turkų, įtariamų priklausymu teroristinei grupuotei</span>
Žiniasklaida: Sirijoje sulaikyta dešimt turkų, įtariamų priklausymu teroristinei grupuotei / „Reuters“ nuotr.

Šie dešimt asmenų, kuriems Interpolas buvo išdavęs tarptautinius perspėjimus arba vadinamuosius raudonuosius pranešimus, buvo sulaikyti per bendrą Turkijos ir Sirijos žvalgybos tarnybų operaciją, nurodė žiniasklaida.

Devyni iš dešimties įtariamųjų buvo grąžinti į Turkiją, pranešė naujienų agentūra „Anadolu“ ir valstybinis televizijos kanalas TRT.

Vienas iš jų įtariamas turėjęs ryšių su 2015-ųjų pabaigoje Ankaros centrinėje geležinkelio stotyje įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau nei 100 žmonių, vykdytojais.

Dar du asmenys kaltinami planavę išpuolius prieš šiaurės Sirijoje dislokuotus Turkijos karius arba juose dalyvavę.

Turkijos valstybinė žiniasklaida nurodė, kad manoma, jog šie dešimt asmenų prie IS prisijungė 2014–2017 metais. Tiksliai nenurodoma, kada ir kur įtariamieji buvo įkalinti.

Šiame straipsnyje:
IS grupuotė
Islamo valstybės grupuotė
Turkijos piliečiai

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arabu-zydu tero
Turkai yra musulmonai, o musulmonai bei zydai yra teroristai.
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