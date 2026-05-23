Žiniasklaida: Sirijoje sulaikyta dešimt turkų, įtariamų priklausymu teroristinei grupuotei

Šie dešimt asmenų, kuriems Interpolas buvo išdavęs tarptautinius perspėjimus arba vadinamuosius raudonuosius pranešimus, buvo sulaikyti per bendrą Turkijos ir Sirijos žvalgybos tarnybų operaciją, nurodė žiniasklaida.
Devyni iš dešimties įtariamųjų buvo grąžinti į Turkiją, pranešė naujienų agentūra „Anadolu“ ir valstybinis televizijos kanalas TRT.
Vienas iš jų įtariamas turėjęs ryšių su 2015-ųjų pabaigoje Ankaros centrinėje geležinkelio stotyje įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau nei 100 žmonių, vykdytojais.
Dar du asmenys kaltinami planavę išpuolius prieš šiaurės Sirijoje dislokuotus Turkijos karius arba juose dalyvavę.
Turkijos valstybinė žiniasklaida nurodė, kad manoma, jog šie dešimt asmenų prie IS prisijungė 2014–2017 metais. Tiksliai nenurodoma, kada ir kur įtariamieji buvo įkalinti.
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