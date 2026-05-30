Nepavykstant pasiekti susitarimo, JAV įspėja galinčios atnaujinti karą su Iranu

Tai pareikšta po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampsa) pasakė, jog bet koks taikos susitarimas turi atitikti jo raudonas linijas, įskaitant tai, kad Teheranas niekada negalėtų kurti branduolinio ginklo.
Baltieji rūmai leido suprasti, kad D. Trumpas yra arti sprendimo dėl galimo susitarimo, nors Teheranas neigė, kad yra galutinis susitarimas dėl konflikto užbaigimo.
JAV šaltiniai naujienų agentūrai AFP teigė, kad susitarimas laukia D. Trumpo patvirtinimo, tačiau po penktadienį Baltųjų rūmų Situacijų centre vykusio susitikimo jis jokio sprendimo nepriėmė.
Tuo tarpu Singapūre vykusiame gynybos viršūnių susitikime dalyvavęs Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) šeštadienį pareiškė, kad Vašingtonas yra „daugiau nei pajėgus“ atnaujinti karą.
JAV centrinė vadovybė (CENTCOM) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad amerikiečių pajėgos „išlieka regione ir yra budrios“.
Pastangoms pasiekti susitarimą šią savaitę iškilo grėsmė dėl JAV smūgių Irano Bender Abaso uostui, į kuriuos Iranas atsakė ugnimi.
Irano valstybinė naujienų agentūra IRNA, remdamasi kariuomenės pareiškimu, pranešė, kad šeštadienį oro gynyba numušė droną, „priklausantį JAV ir sionistų agresoriui“.
Nepaisant to, diplomatinės pastangos tęsėsi, įskaitant siekį sustabdyti kovas Libane, kurias Iranas reikalavo įtraukti į bet kokį karo užbaigimą ir kur Izraelio pajėgos pasistūmėjo toliau, net kai abiejų šalių karinės delegacijos susitiko Pentagone.
D. Trumpas teigė, kad jo prioritetai bet kokiame susitarime apima Irano sutikimą niekada nekurti branduolinio ginklo ir blokuojamo Hormuzo sąsiaurio atidarymą.
„Prezidentas D. Trumpas sudarys tik tokį susitarimą, kuris bus naudingas JAV ir atitiks jo raudonas linijas“, – AFP sakė Baltųjų rūmų pareigūnas ir pridūrė: „Iranas niekada negali turėti branduolinio ginklo.“
Konkuruojančios sąlygos
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmailis Bagajis) atmetė D. Trumpo sąlygas, sakydamas, kad ši islamo respublika „su žodžiu „privalo“ atsisveikino prieš 47 metus“.
Jis pridūrė, kad keitimasis žinutėmis tęsiasi, tačiau „joks galutinis susitarimas nepasiektas“.
Savo įraše socialiniuose tinkluose D. Trumpas teigė, kad Teheranas pašalins minas iš sąsiaurio ir nutrauks vandens kelio uždarymą „be jokių mokesčių“, o JAV atšauks savo blokadą.
Abi šalys taip pat koordinuotų Irano prisodrinto urano pašalinimą ir sunaikinimą, sakė jis ir pridūrė, kad „jokie pinigai nebus keičiami, kol nebus pranešta kitaip“.
Tačiau Irano naujienų agentūra „Fars“ citavo šaltinius, sakančius, kad Teheranas reikalauja „nedelsiant atlaisvinti 12 mlrd. dolerių“ prieš pereinant prie kito derybų etapo.
Dėl nemokamo Hormūzo sąsiaurio atidarymo šaltiniai teigė, kad „susitarimo tekste tokios sąlygos nėra“, o D. Trumpo komentaras apie Irano branduolinių medžiagų sunaikinimą „yra iš esmės nepagrįstas“.
Irano naujienų agentūra ISNA šeštadienį citavo įstatymų leidėją Alirezą Salimį, sakiusį, kad parlamentas netrukus patvirtins planą „įgyvendinti Irano valdymą ir suverenitetą Hormūzo sąsiauryje“.
Tuo tarpu Irano naujienų agentūra „Tasnim“ pranešė, kad JAV blokada sąsiauryje tebegalioja, o jos laivai „gauna CENTCOM įspėjimus sustoti ir nekirsti blokados linijos“.
„Abi pusės kalba taip, kad jų rėmėjai būtų patenkinti. Neaišku, kas sako tiesą“, – AFP sakė Ali (Alis) iš Tonekabono, esančio į šiaurę nuo Teherano.
Kovos Libane
Kovos tęsiasi Libano karo fronte.
Izraelio kariuomenė šeštadienį paskelbė įspėjimus evakuotis septynių pietų Libano kaimų gyventojams, po to, kai ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad Izraelio pajėgos pasistūmėjo gilyn į šalį.
Izraelis toliau intensyviai bombarduoja pietų Libaną, o Libano prezidentas Josephas Aounas (Žozefas Aunas) pokalbyje telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) pabrėžė „būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti“.
Izraelio ir „Hezbollah“ paliaubos prasidėjo balandžio 17 dieną, tačiau jų niekada nebuvo laikomasi, o abi pusės kaltina viena kitą jas pažeidus.
Kovo pradžioje Teherano remiama „Hezbollah“ paleido raketas į Izraelį dėl JAV ir Izraelio įvykdyto Irano aukščiausiojo lyderio nužudymo, o tai išprovokavo Izraelio smūgius visame Libane ir sausumos invaziją.
Izraelis ir Libanas tiesiogines derybas pradėjo balandį, o ketvirtasis jų raundas numatomas kitą savaitę.
(be temos)