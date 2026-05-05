FIFA pakvietė Iraną į savo būstinę deryboms dėl pasaulio čempionato

Irano dalyvavimas turnyre, kuris vyks JAV, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 iki liepos 19 dienos, buvo apgaubtas nežinomybės nuo vasarį prasidėjusio karo Artimuosiuose Rytuose po JAV ir Izraelio smūgių.
Šaltinis teigė, kad FIFA paprašė FFIRI atvykti į jos būstinę Ciuriche „iki gegužės 20 dienos dėl pasirengimo pasaulio čempionatui“.
Praėjusią savaitę FIFA prezidentas Gianni Infantino (Džanis Infantinas) pakartojo, kad Iranas žais savo pasaulio čempionato rungtynes JAV, kaip ir planuota.
„Leiskite man pradėti nuo pat pradžių, iš karto patvirtinant, kad, žinoma, Iranas dalyvaus 2026 metų FIFA pasaulio čempionate“, – sakė G. Infantino, kreipdamasis į delegatus FIFA kongrese Vankuveryje.
„Ir, žinoma, Iranas žais Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – teigė jis.
Irano delegacija buvo vienintelė, nedalyvavusi 211 narių kongrese po ginčo su Kanados pasienio pareigūnais.
Irano žiniasklaida pranešė, kad FFIRI prezidentas Mehdi Tajas (Mehdis Tadžas) – buvęs Teherano Islamo revoliucijos sargybos korpuso (IRGC) narys – ir du jo kolegos išskrido namo po to, kai juos esą įžeidė Kanados imigracijos pareigūnai.
Kanada, kuri 2024 metais paskelbė IRGC teroristine organizacija, teigė, kad su šiomis pajėgomis susiję asmenys yra nepageidaujami.
Grįžęs namo, M. Tajas vietos žiniasklaidai sakė, kad nori susitikti su FIFA ir aptarti įvairius klausimus.
Iranas, kuris pasaulio čempionato metu turėtų įsikurti Tusone, Arizonos valstijoje, G grupėje susikaus su Naująja Zelandija, Belgija ir Egiptu.
Irano rinktinė savo pasirodymą pasaulio čempionate pradės rungtynėmis su Naująja Zelandija Los Andžele birželio 15 dieną.
