"Kauno Žalgirio" dubleriai nutraukė pergalių sausrą

Atsidarė sąskaitą
Net du su puse mėnesio trukęs laukimas baigėsi. „Kauno Žalgirio“ dubleriai iki savaitgalio buvo vieninteliai neiškovoję nė taško, tačiau ir „Šiauliai“ B negalėjo pasigirti dideliu taškų kraičiu (6 taškai). Ispano Oscaro Garcia treniruojami kauniečiai mačo namuose svarstykles nusvėrė įpusėjus antrajam kėliniui. Iš pradžių 19-metis Matas Bružas 70-ąją min. žengė į aikštę, o jau po minutės pelnė savo pirmąjį sezono įvartį. Per teisėjo pridėtą laiką 16-metis Vėjas Pocius iššovė neatremiamai – 2:0.
11-ajame ture nesnaudė iš lentelės dugno pamažu besikapstantis Panevėžio „Ekranas“ (7 taškai). Aukštaičiai laimėjo antrąsias rungtynes per tris pastaruosius turus. Šįsyk net 4:0 sutriuškinta Vilniaus rajono „TransINVEST“ B komanda. Buvusio Lietuvos rinktinės saugo Dariaus Maciulevičiaus treniruojami panevėžiečiai visas užduotis išsprendė per pusę pirmojo kėlinio. Jų įgytą trijų įvarčių persvarą galutinai įtvirtino 34-ąją min. varžovų gauta raudona kortelė. 19-metis Edvinas Puikis mačą baigė su dubliu.
Rezultatų sūpuoklės
„Kitokio scenarijaus aš ir nesitikėjau. Juk tai yra Vilniaus derbis!“, - pripažino Dainius Greviškis. Sostinės „Žalgirio“ B ir BFA vaikinų susidūrimas žiūrovams padovanojo net 7 įvarčius, tris 11 m baudinius ir raudoną kortelę, o svarbiausia – neįtikėtiną scenarijų. D. Greviškio treniruojami jaunieji žalgiriečiai tris kartus veržėsi į priekį ir visus tris kartus BFA lygino rezultatą. Pergalingu BFA tapo 17-mečio Žygimanto Jurevičiaus reidas bei tikslus kirtis galva 93-ąją min. - 4:3.
Įvarčiais lijo ir Kauno rajono „Hegelmann“ B bei Klaipėdos „Neptūno“ susitikime. Uostamiesčio klubas į mūšį Raudondvaryje metė patyrusių žaidėjų vienuolikę. Jie neužtruko įrodyti savo meistriškumo. Darius Zubauskas, Aurimas Skurdelis ir Simonas Urbys dar iki pertraukos sukrovė trijų įvarčių pranašumą. Vis dėlto jaunieji Eriko Folkio auklėtiniai nesubyrėjo – du Luko Jonaičio įvarčiai svečių persvarą nubraukė iki minimalios – 2:3.
Buvusiųjų akistatos
Lygos lyderė Kretingos „Minija“ buvo labai arti pirmųjų prarastų sezono taškų. Iki tol visas 9 rungtynes laimėję žemaičiai, treniruojami Dariaus Gvildžio, savo aikštėje ilgai vijosi Tauragės „Taurą“. Tauragiškiai, kuriems D. Gvildys dirigavo dvejus praėjusius metus, išsiveržė į priekį, bet namuose žaidusi „Minija“ 70 min. atstatė pusiausvyrą. Kai jau atrodė, jog kretingiškiai pirmą sykį šiemet nelaimės, 88-ąją min. jie uždirbo 11 m baudinį, kurį realizavo Julius Kasparavičius, tapęs lygos snaiperių sąrašo lyderiu – 7 įvarčiai.
Kitas 7 įvarčius įmušęs žaidėjas – „Be 1“ puolėjas Michaelas Thuique savaitgalį nepasižymėjo. Susitikime Alytuje su „Dainava“ Kauno komandai atakose prireikė gynėjų indėlio. Vienas jų - Matas Dedura 30 min. realizavo 11 m baudinį, o antrajame kėlinyje alytiškiai nukreipė kamuolį į savo vartus. Iki finalinio švilpuko „Dainava“, treniruojama buvusio „Be 1“ vairininko iš Lenkijos Mikolajaus Raczynskio, spėjo tik sušvelninti rezultatą – 1:2.
Pristigo jėgų
„Be 1“ su 23 taškais priartėjo prie antroje vietoje esančio Plungės „Babrungo“ (26 taškai). Plungiškiai tik antrą kartą šį sezoną prarado taškų (1:1) kaktomušoje su „Jonava“. Puolėjas iš Paragvajaus Pablo Borja 24 min. realizavo komandos draugų sukurtą progą. Namuose žaidę jonaviečiai metėsi lyginti rezultatą, tačiau tai pavyko tik 80-ąją min., kai jų atakų lyderis Younesas Houatas pasiekė jau 6-ąjį savo sezono įvartį.
Nuostolių neišvengė ir 4-oje pozicijoje su 18 taškų liekanti „Garliava“. Kauno rajono futbolininkai Mažeikuose pasidalino po tašką su „Atmosfera“. Pastaroji ekipa trečiadienį laikė sunkų LFF taurės egzaminą su „Toplygos“ komanda iš Panevėžio, tad šeštadienį, anot pačių mažeikiškių, dar jautė jėgų stygių. Lukas Odincovas antrojo kėlinio pradžioje išvedė į priekį garliaviečius, bet Kanta Seki netruko atsakyti savo tiksliu spyriu 1:1.
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