„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa stiprina sudėtį: prisijungė legionierius iš Kolumbijos

„Kauno Žalgirio“ salės futbolo ekipa pradeda formuoti sudėtį artėjančiam 2026/2027 metų sezonui. Prie komandos prisijungė futbolininkas iš Kolumbijos – Brayan Stiven Silva Rivera.
Praėjusiame sezone jis atstovavo FK „Akmenės kraštas“ ekipai, kurioje demonstravo solidų žaidimą ir prisidėjo prie komandos sėkmingo pasirodymo. Būtent su šia komanda kauniečiai susitiko Futsal A lygos finalo serijoje – nors varžovai serijoje buvo išsiveržę į priekį 2:0, „Kauno Žalgiris“ sugebėjo perimti iniciatyvą ir iškovoti čempionų titulą.
Per savo karjerą Brayan Stiven yra rungtyniavęs ir kituose Europos klubuose – tarp jų „Swieqi United FC“ bei „JAXAN WKS Śląsk Wrocław Futsal“ ekipose.
Su žaidėju pasirašyta vienerių metų sutartis, su galimybe ją pratęsti po sezono.
„Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie „Kauno Žalgirio“. Tai stipri organizacija su aukštais tikslais ir laiminčia kultūra. Praėjęs sezonas Lietuvoje man buvo svarbus žingsnis, o dabar esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas ir padėti komandai siekti dar daugiau pergalių“, – kalbėjo Brayan.
Tikimasi, kad kolumbietis sustiprins „Kauno Žalgirio“ sudėtį ir reikšmingai prisidės prie komandos tikslų artėjančiame sezone.
