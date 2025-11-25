„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su Armanavičiumi

30-metis kaunietis prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė dar 2023-ųjų vasarą. Per dvejus su puse metų saugo pozicijos žaidžiantis futbolininkas su žaliai baltais marškinėliais sužaidė beveik 100 rungtynių, per kurias pelnė 13 įvarčių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Tai buvo geras laikotarpis, daug įsimintinų akimirkų, čia tapau čempionu. Įdomus karjeros etapas, kuris užsidarė, kažkas kito dabar atsidarys. Žiūrint iš prisiminimų, atrodo, kad ir statistika, kaip mano pozicijos žaidėjui, nėra bloga. Pirmi kartai Europoje, sužaistos rungtynės, emocijos, įmušiau savo gražiausią įvartį. Viskas į prisiminimus nuguls kaip labai geri metai“, – atsisveikindamas kalbėjo V.Armanavičius.
Įsimintiniausia futbolininko akimirka su „Kauno Žalgiriu“ – 2025-aisiais iškovotas Lietuvos čempiono titulas.
„Norėjau tai pasiekti, užsidėjau žymę karjeroje – padariau tai, dėl ko dirbau ir sportavau nuo vaikystės. Prisijungiau prie klubo jam nestokojant ambicijų, bet pirmieji metai nebuvo lengvi. Prisijungiau tikrai nelengvu laikotarpiu, o išeinu turbūt geriausiu klubo metu, tad savo darbą padariau“, – pasakojo kaunietis.
V.Aramanavičius taip pat išskyrė ir čempioniško sezono akimirką, kuri, jo nuomone, galėjo kardinaliai apsukti visą sezoną. Pasak futbolininko, tai buvo LFF taurės dvikova su Klaipėdos „Neptūnu“.
„Manau, kad tos rungtynės galėjo viską pakreipti į visai kitą pusę. Išlipome, parodėme charakterį ir dar labiau sustiprėjome“, – prisiminė saugas.
Šiemet Kaune V.Armanavičiui teko tenkintis šiek tiek sumažėjusiu vaidmeniu – visuose turnyruose jis sužaidė 36 susitikimus, per kuriuos pelnė 2 įvarčius.
„Šiemet tapau rotacijos žaidėju, bet mano ambicijos yra didesnės, noriu žaisti, nesijaučiu senas ir jaučiu, kad dar galiu“, – teigė naujo klubo ieškosiantis futbolininkas.
Atsisveikindamas su klubu V.Armanavičius linkėjo klubui sėkmės ir vylėsi, jog klubo sirgaliai atsimins jį kaip žaidėją, kuris viską darė dėl komandos.
„Klubui noriu palinkėti didžiausios sėkmės. Visko buvo ir tikiuosi, kad visi mato, jog padariau viską, ką galėjau. Didžiausios sėkmės jums“, – užbaigė kaunietis.
