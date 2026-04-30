LFF taurės turnyre paaiškėjo aštuntfinalio etapo poros

Burtus šįkart traukė Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės treneris Tomas Ražanauskas bei rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.
Jų rankos nulėmė ne vieną intriguojančią porą, mat net trijuose susitikimuose tarpusavyje rungsis TOPLYGOS ekipos.
Visos LFF taurės aštuntfinalio etapo poros:
- Mažeikų „Atmosfera“ (Pirma lyga) – FK „Panevėžys“ (TOPLYGA);
- Telšių „Džiugas“ (TOPLYGA) – Gargždų „Banga“ (TOPLYGA);
- Vilniaus „Ataka“ (LFF II B) – FA „Šiauliai“ (TOPLYGA);
- Vilniaus „Riteriai“ (TOPLYGA) – „Kauno Žalgiris“ (TOPLYGA);
- Vilniaus „BFA“ (Pirma lyga) – FK „Garliava“ (Pirma lyga);
- Gargždų „Pempininkai“ (LFF II B) – Kretingos „Minija“ (Pirma lyga);
- Klaipėdos FM (LFF II A) – Alytaus „Dainava“ (Pirma lyga);
- Vilniaus r. „TransINVEST“ (TOPLYGA) – Kauno r. „Hegelmann“ (TOPLYGA).
Šio etapo rungtynės taurėje turi būti sužaistos gegužės 19–20 dienomis.
