Patvirtinta vyrų rinktinės sudėtis šių metų Baltijos taurei

Birželio 6 dieną Lietuvos rinktinė Baltijos taurės pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa.
Kitame pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos birželio 9 dieną. Jei lietuviams tektų žaisti prieš Estijos futbolininkus, šis susitikimas vyktų svečiuose, o jei lietuvių varžovais taptų Farerų salų komanda, ši dvikova būtų žaidžiama Kaune.
Antrasis pusfinalis birželio 6 dieną Estijoje startuos 18 valandą.
Tuo metu šioje rinktinės sudėtyje yra daug naujų arba seniai matytų žaidėjų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos sugrįžta Arvydas Novikovas, Ignas Plūkas bei Vaidas Magdušauskas, o pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau U21 rinktinei atstovavę vartininkas Arnas Voitinovičius ir saugas Domantas Šluta, taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venckus ir Edvinas Kloniūnas.
Sudėtyje taip pat bus Slovėnijos čempionais tapę Armandas Kučys ir Artemijus Tutyškinas, Saudo Arabijoje sezoną užbaigęs Edgaras Utkus bei rinktinės kapitonas Justas Lasickas, taip pat ir praėjusiame lange su rinktinės marškinėliais debiutavę Žygimantas Baltrūnas ir Lukas Michelbrinkas.
Rinktinės sudėtis Baltijos taurei:
Vartininkai: I. Plūkas (FK „Sūduva“), Tomas Švedkauskas (FK „Kauno Žalgiris“), A. Voitinovičius („Benfica“, Portugalija)
Gynėjai: Vilius Armalas (Budapešto MTK, Vengrija), Ž. Baltrūnas (FK „Sūduva“), E. Kloniūnas (FK „TransINVEST“), J. Lasickas („Rijeka“, Kroatija), Rokas Lekiatas (FK „Kauno Žalgiris“), Matijus Remeikis (FC „Hegelmann“), A. Tutyškinas („Celje“, Slovėnija), Klaudijus Upstas (FK „Žalgiris“), E. Utkus („Al Kholood“, Saudo Arabija).
Saugai: Gvidas Gineitis („Torino“, Italija), Eligijus Jankauskas („Hapoel Ironi Rishon“, Izraelis), Tomas Kalinauskas („Roda“, Nyderlandai), V. Magdušauskas (FK „Banga“), L. Michelbrinkas („Energie Cottbus“, Vokietija), A. Novikovas (FK „Riteriai“), D. Šluta (FK „TransINVEST“), Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija).
Puolėjai: Motiejus Burba (FK „Kauno Žalgiris“), A. Kučys („Celje“, Slovėnija), Meinardas Mikulėnas (FK „Sūduva“), I. Venckus (FK „Banga“).
Lietuvos rinktinės birželio mėnesio grafikas:
- Birželio 6 d., šeštadienį, 16 val. Lietuva – Latvija.
- Birželio 9 d., antradienį, Lietuva – Farerų salos arba Estija – Lietuva.
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