Po dar vieno antausio pasigedo žaidėjų atsakomybės

Rungtynių pradžioje aikštę ir tribūnas nuplovė pavasario lietus, o netrukus šeimininkai patyrė „Hegelmann“ šaltą dušą – 19-ąją min. po Vedado Radonjos perdavimo įvartį galva pelnė Wesley Gabrielis.
28-ąją min. įvartis po smūgio galva jau krito į svečių vartus – Sabos Mamacašvilio perdavimu iš kairiojo krašto pasinaudojo Marko Capanas.
Tačiau dar po dešimties minučių į priekį vėl išsiveržė „Hegelmann“ ekipa, kai 38-ąją min. tiksliu smūgiu pažeme iš toli antrą įvartį pelnė W. Gabrielis.
Antrasis kėlinys vėl vyko pagal panašų scenarijų – varžovų aikštės pusėje daug dažniau svečiavosi žalgiriečiai, iš viso net 67 proc. laiko kontroliavę kamuolį. Tačiau Kauno rajono komanda sėkmingai gynėsi bei nepamiršo puolimo. Ir vienas „Hegelmann“ išpuolių 71-ąją min. baigėsi Kadero Njoya Abdelio įvarčiu, kurį šis pelnė smūgiu per save.
Daugiau įvarčių nepelnė nei viena komanda.
„Žalgiris“ per 15 turų yra surinkęs 19 taškų, o pirmą pergalę šį sezoną svečiuose iškovojusio „Hegelmann“ sąskaitoje – 17 taškų.
Prieš rungtynes stadione susirinkusiems žiūrovams buvo pristatytas „Žalgirio“ naujokas ukrainietis Stanislavas Bilenkis. 27 metų puolėjas oficialiose varžybose Vilniaus komandos garbę galės ginti nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios – birželio 15 dienos.
Per pertrauką pagerbtas legendinis „Žalgirio“ ir Lietuvos rinktinės puolėjas Valdas Ivanauskas.
Kitas Toplygos rungtynes FK „Žalgiris“ žais gegužės 31 d. Kaune su lygos lyderiu, šalies čempiono titulą ginančiu „Kauno Žalgiriu“.
„Aš prisiimu visą atsakomybę. Noriu, kad ir mūsų žaidėjai prisiimtų kažkokią atsakomybę. Vėl matau tuos pačius momentus, kurių man nepavyksta pataisyti. Nesame komanda, žaidimas padrikas, kartojame tas pačias klaidas. Ateidamas į komandą maniau, kad esami žaidėjai yra geresni“, - sakė Andrius Skerla.
Komandų sudėtys
„Žalgiris“: Carlosas Olsesas, Petaras Bosančičius (80 min. Ovidijus Verbickas), Jurijus Kendyšas, Saba Mamacašvili (71 min. Deividas Šešplaukis), Patrikas Matyžonokas, Klaudijus Upstas, Marko Capanas, Paulius Golubickas, Nemanja Mihajlovičius (62 min. Matas Vareika), Nikola Petkovičius (62 min. Liviu Antalis), Bryanas Teixeira.
Atsargoje: Vincentas Šarkauskas, Vytis Pavilonis, Martynas Šetkus, Kajus Bička, Gustas Jarusevičius, Ousmane Seckas.
„Hegelmann“: Rokas Bagdonavičius, Isaacas Barry Ojumah, Vedadas Radonja, Rimvydas Sadauskas, Vilius Armanavičius (78 min. Abdoulidas Samadas Harouna), Wesley Gabrielis, Andrius Kaulinis, Donatas Kazlauskas (35 min. Dominykas Pašilys), Samuelis Oumas Gouet, Matijus Remeikis, Kaderas Njoya Abdelis (90 min Rokas Sinkevičius).
Atsargoje: Lukas Kolendo, Nojus Stelmokas, Elingas Jonavičius, Lukas Jonaitis.
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