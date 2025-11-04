 Tragedija: per futbolo rungtynes mirė treneris

Tragedija: per futbolo rungtynes mirė treneris

2025-11-04 01:45
Parengta pagal užsienio spaudą

Per Serbijos futbolo lygos rungtynes įvyko tragedija. Netikėtai susmuko ir mirė Kragujevaco „Radnički“ komandos treneris Mladenas Žižovičius.

Mladenas Žižovičius
Mladenas Žižovičius / Serbijos futbolo sąjungos nuotr.

Apie tai praneša leidinys „Telegraf“.

Tragedija įvyko žaidžiant komandoms „Mladost“ ir „Radnički“. Mačas vyko lapkričio 2-ąją dieną Lučani mieste.

M. Žižovičiui staiga pasidarė bloga 22-ąją rungtynių minutę ir jis parkrito šalia trenerių suolelio. Suteikę pirmąją medicininę pagalbą medikai 44-erių metų trenerį išvežė į ligoninę. Tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko – M. Žižovičius mirė.

Kai iš ligoninės atėjo žinia apie trenerio mirtį, rungtynės buvo nutrauktos. Aikštėje buvę futbolininkai atrodė priblokšti.

Serbijos futbolo sąjunga pareiškė užuojautą M. Žižovičiaus artimiesiems.

M. Žižovičius gimė 1980 metų gruodžio 27 dieną Bosnijos ir Hercegovinos mieste Rogaticoje. Jis atstovavo keliems bosnių klubams, tapo Bosnijos ir Hercegovinos čempionu. Trenerio karjerą M. Žižovičius pradėjo 2017 metais, o „Radnički“ treneriu tapo visai neseniai. 

 

 

Šiame straipsnyje:
mirė futbolo treneris
mirė per rungtynes
tragedija
Radnički
Mladost
Mladenas Žižovičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų