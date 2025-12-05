 Turkijos prokurorai nurodė sulaikyti 29 futbolininkus dėl nelegalių lažybų

2025-12-05 11:16
BNS inf.

Stambulo prokuratūra penktadienį pranešė, kad, vykdydama plataus masto tyrimą dėl nelegalių lažybų Turkijos rungtynėse, nurodė sulaikyti 46 asmenis, tarp jų 29 futbolininkus.

