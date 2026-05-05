Viešas susirūpinimas dėl vykdomo audito – Vilniaus „Žalgiris“ pateikė atsaką

Teigiama, kad nėra ko slėpti ir paaiškinama, su kokiomis problemomis susidūrė auditą atliekanti bendrovė.
„Kadangi paslėpti norėtume tik kai kuriuos rungtynių rezultatus, atsakome: nuo metų pradžios pilną auditą klube atlieka bendrovė „Audifina“. Audito apimtis labai didelė – penkeri metai, todėl darbai turėjo būti baigti iki gegužės 4 dienos.
Tačiau auditoriai susidūrė su keliomis problemomis – dokumentų trūkumu ir pavėluotai bei sudėtingai teikiama informacija iš klubo apskaitą tvarkančios įmonės. Svarbiausi duomenys, susiję su buvusios klubo vadovybės pirkimais ir finansais, buvo gauti tik balandį. Todėl „Audifina“ paprašė sutartyje numatyto vieno mėnesio pratęsimo, o pirmadienį susitikę su klubo vadovais auditoriai pristatė tarpinius darbo rezultatus bei savo nuomonę apie negautus ar nerandamus dokumentus ir galimas teisines pasekmes.
Auditas turėtų būti baigtas birželio 4 dieną, jo rezultatai ir tolimesni klubo žingsniai bus pateikti viešai“, – rašoma pranešime.
Naujausi komentarai