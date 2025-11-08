„Akiros“ sportininkai pranoko lūkesčius

Trofėjų kolekcija
Šalies vaikų (iki 9, 11 ir 13 metų) dziudo čempionate „Akiros“ ir „Gajos“ sporto mokyklos sportininkai (treneriai Linas Cibulskas, Tigran Galstian, Mantas Jakubavičius) iškovojo 16 medalių.
Čempionais tapo Ugnė Vetrovaitė, Ridas Jachimavičius, Lukas Čepulis, Kristupas Vališkis, Denas Martinaitis ir Dovydas Vališkis. Vicečempionais – Davidas Oganianas, Atas Smolskas ir Lukas Čepulis. Bronzos medalius pelnė Naglis Žutautas, Elijus Vyšniauskas, Mykolas Damijonaitis, Hubertas Šukys, Ertijus Valaitis, Aleksandras Antanynas ir Domantas Grimalauskas.
Kitų trijų amžiaus grupių (iki 12, 14 ir 16 m.) čempionate jaunieji kovotojai trofėjų kolekciją papildė 21 medaliu, o „Akira“ tarp klubų užėmė pirmą vietą.
Sekmingiausiai pasirodė Ugnė Vetrovaitė, Monika Gaigalaitė, Justė Jurkutė, Atas Smolskas, Martinas Mečionis, Einoras Cibulskas, Karolis Michmel ir Denas Martinaitis.
Sidabro medaliai įteikti Ugnei Vetrovaitei, Vilmantei Randytei, Tajui Pačengai ir Joriui Čepuliui, bronzos – Mykolui Damijonaičiui, Ridui Jachimavičiui, Dominykui Žilinskui, Motiejui Mickui, Enrikui Budriui, Kiprui Pilsudskiui, Taurui Kunickui, Amirui Gataevui ir Domantui Vetrovui.
Pateikė staigmenų
Net tris medalius – du iš jų aukso – iškovojo U. Vetrovaitė, sidabro medalį pelnė jos brolis Domantas.
„Ugnė galėjo dalyvauti trijų amžiaus grupių varžybose. Džiugu, kad jai užteko jėgų ir noro. U. Vetrovaitė – viena perspektyviausių ne tik mūsų klube, bet ir Lietuvoje“, – sakė treneris M. Jakubavičius.
Nekėlėme konkrečių tikslų – tiesiog norėjome pamatyti savo potencialą.
Čempionais tapo „Akiros“ klube sportuojantys broliai Kristupas ir Dovydas Vališkiai.
„Prieš varžybas nekėlėme konkrečių tikslų, neplanavome rezultatų – tiesiog norėjome realizuoti tai, ką dirbame per treniruotes, pamatyti savo potencialą. Rezultatai pranoko lūkesčius – kai kurie mūsų auklėtiniai pateikė malonių staigmenų – pasirodė geriau, nei tikėtasi“, – džiaugėsi L. Cibulskas.
Kurs savo tradiciją
„Akiros“ planuose – pirmasis tarptautinis dziudo turnyras. Jis numatytas 2026-ųjų vasarį.
Jėgas išmėgins keturių amžiaus grupių (iki 10, 12, 14 ir 16 m.) sportininkai.
„Nusprendėme kurti išskirtinę klubo tradiciją. Be to, turime daug bičiulių Lietuvoje ir užsienyje, kurie mus kviečia į savo turnyrus, tad kitąmet jų lauksime jau „Akiros“ varžybose“, – pabrėžė M. Jakubavičius.
