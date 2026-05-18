Antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapas: lietuviams koją pakišo dideli lūkesčiai

Šiemet pirmą kartą pasaulio taurės varžybose startavo ir 6 lietuviai – į pusfinalį pateko tik Paulius Vagnorius.
„Geras pasiruošimas ir noras parodyti aukštus rezultatus pakišo koją. Sportininkų lūkesčiai buvo labai dideli ir kai kuriems sportininkams tai slėgė pečius. Kai kurie sportininkai nepasirodė, kaip galėjo, savo stipriosiose rungtyse. Apibendrinant, mažos, kiekvienam skirtingos, klaidos nulėmė, kad stipriame pasaulio taurės etape nepavyko įgyvendinti tikslų. Tikrai galima viską koreguoti“, – po varžybų apmaudo neslėpė Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Paulius Aleksandravičius.
Triskart olimpietė I. Ozyuksel pagaliau iškovojo ilgai lauktą aukso medalį. 10 metų aukščiausio lygio varžybose sidabro ir bronzos medalius laimėdavusi turkė po intriguojančios kovos aplenkė pasaulio reitingo lyderę, vengrę Blanką Guzi. Lietuvos atstovėms nepavyko įveikti kvalifikacijos barjero – Elzė Adomaitytė užėmė 37 vietą, Gintarė Aleksandravičė – 49-ą, Gustė Pečiulytė – 56-ą, Martina Rutkauskaitė – 60-ą.
„Gintarė ir Elzė yra senosios penkiakovininkų kartos atstovės, jos vejasi varžoves kliūčių ruože, bet dar trūksta. Gintarė kliūčių ruožą treniruojasi dar tik nuo vasario mėnesio, po sūnaus gimimo šis sezonas jai ir turi būti toks, tikslas pasaulio taurės etapuose patekti į pusfinalius. Elzė yra po traumos, dar nėra visiškai atsigavusi“, – sakė P. Aleksandravičius.
Vyrų varžybose C. Seo po daugiau nei dvejų metų pertraukos vėl iškovojo aukso medalį aukščiausio lygio varžybose. Kartu su patyrusiu Pietų Korėjos sportininku iki pat finišo dėl pergalės kovėsi jaunosios kartos atstovai – čekas Matejus Lukesas ir prancūzas Mathisas Rochat. Pusfinalyje traumą patyrė pasaulio reitingo lyderis ir pasaulio čempionas Moutazas Mohamedas. Lietuvos atstovas P. Vagnorius sėkmingai įveikė atrankos varžybas, bet tarp 18 į finalą patekusių sportininkų neprasibrovė. Galutinėje įskaitoje jis užėmė 31-ą vietą. Kitas lietuvis – Jonas Kalaminskas kvalifikacijos varžybose buvo 47-as.
„Paulius įgyvendino tikslus, pateko į TOP-32, o pusfinalyje nesilaikė varžybų plano ir dar apmaudi klaida kliūčių ruože jam neleido pakilti aukščiau. Jonui neseniai buvo operuotas protinis dantis, jis savaitę gėrė antibiotikus, tai nepridėjo jėgų, o ir aukšti lūkesčiai galėjo pakišti koją. Šiame etape turėjo dalyvauti ir Titas Puronas, deja, birželį jo laukia menisko operacija“, – kalbėjo Lietuvos rinktinės treneris.
Konkurencija antrame pasaulio taurės etape Bulgarijoje buvo itin didelė. Moterų varžybose startavo 72 penkiakovininkės, vyrų – net 115.
„Pasaulyje senoji karta pakankamai gerai prisitaikė prie pagrindinio penkiakovės pokyčio – kliūčių ruožo atsiradimo. Jaunieji sportininkai, kurie jau perėjo į suaugusiųjų amžiaus grupę, dar turi tam tikrą pranašumą kliūčių ruožo rungtyje, bet patyrusių penkiakovininkų pranašumas kitose rungtyse labai sulygina kortas. Tai įrodė apdovanojimų pakylos – pusė sportininkų buvo iš senosios kartos, pusė – naujosios“, – apibendrino P. Aleksandravičius.
Lietuvos rinktinė dalyvaus ir trečiame pasaulio taurės etape, kuris Budapešte vyks birželio 9–13 dienomis.
Naujausi komentarai