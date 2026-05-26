Ateikite palaikyti: du lietuviai žaisdami smiginį sieks Gineso rekordo

Žais dviese
Skuodiškis Karolis Vaitelė ir kaunietis Arūnas Sakalauskas stos prie taikinio ne valandai ar dviem – jie strėles mėtys visą parą. Maža to, turės surinkti daugiau taškų, nei yra surinkę dabar galiojančio rekordo autoriai.
Du britai Oliveris Ladbrooke-Daviesas ir Danielis Thomasas 2022-ųjų sausį per 24 valandas surinko 417 765 taškus. Lietuviai sau kelia dar ambicingesnį tikslą – 600 tūkst. taškų. Startas – šeštadienio 18 val. Finišas – sekmadienio 18 val.
„24 valandos prie lentos taps daugiau nei tiesiog pasiektas rekordas. Tai ir žinutė apie šį sportą, apie bendrystę, apie galimybę padėti kitiems“, – sakė idėjos autorius K. Vaitelė. Sumanymas neabejotinai pareikalaus daug fizinių ir psichologinių jėgų. K. Vaitelė šyptelėjo, kad išgirdęs pasiūlymą, A. Sakalauskas tepasakė vieną žodį – „Darom“.
Gerumo ir vilties projektas
Rekordo siekimas taps paramos akcija Rimanto Kaukėno fondo globotiniui Dominykui.
„24 valandų smiginio maratonas – ne tik dėl Gineso rekordo, bet ir dėl gyvenimo kokybę keičiančios pagalbos. Tai – bendrystės, gerumo ir vilties projektas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į tuos, kuriems kasdienybė yra nuolatinis iššūkis“, – komentavo fondo atstovai.
Dar gimdymo namuose Dominykui buvo diagnozuota hidrocefalija, vėliau – epilepsija. Taip pat nustatyti sunkūs raidos sutrikimai bei sunkus neįgalumas. Nepaisant visų iššūkių, Dominykas yra tikras kovotojas – jis noriai dalyvauja reabilitacijose, mankštose, deda dideles pastangas ir savo artimuosius kasdien džiugina mažais, bet itin reikšmingais pasiekimais.
Vienas didžiausių šio laikotarpio iššūkių – sudėtinga komunikacija su jį supančiu pasauliu.
2026 m. kovą iš Techninės pagalbos skyriaus Dominykas gavo „SMARTBOX“ sistemą su įdiegtu GRID komunikatoriumi, leidžiančią vien akių judesiais valdyti planšetę: rašyti tekstą, sintetiniu balsu kalbėti, naršyti internete, bendrauti su artimaisiais bei valdyti įvairius įrenginius, kai nėra galimybės judinti rankų ar kalbėti. Tai suteikia daugiau savarankiškumo, orumo ir galimybę pilnavertiškai dalyvauti kasdienėje veikloje.
„Pilnam sistemos funkcionalumui reikalingos papildomos GRID licencijos, tačiau šeima šių priemonių savarankiškai įsigyti nebegali. Kviečiame visus galinčius prisidėti. Tai – daugiau nei finansinė pagalba: tai galimybė berniukui būti išgirstam, suprastam ir gyventi kiek įmanoma pilnavertiškesnį gyvenimą“, – kalbėjo Rimanto Kaukėno paramos fondo atstovai.
Smiginis – įtraukia
„Smiginyje nėra nei ūgio, nei svorio, nei amžiaus pranašumo. Visi lygūs“, – sakė K. Vaitelė. Rekordo siekti ryžęsi žaidėjai tikisi, kad ši iniciatyva paskatins daugiau žmonių atrasti smiginį.
Tą patį pastebi ir „Dartinės“ savininkas, buvęs krepšininkas Deividas Gailius, kurio meilė smiginiui prasidėjo dar rūbinėse po treniruočių, kur surengdavo ir smiginio turnyrus.
„Smiginis – labai įtraukiantis, tinka įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonėms. Matau, kad žmonėms smiginis tikrai tinka ir patinka“, – sakė D. Gailius, Klaipėdoje atidaręs dvi „Dartines“, o birželį viena tokia duris atvers ir Vilniuje.
Į žinią apie rekordo siekimą reagavo entuziastingai. „Labai smagu, kad jie ėmėsi tokio dalyko ir kad rekordą sieks būtent „Dartinėje“. Įsirašys į istoriją“, – kalbėjo sportininkas.
Startuos šeštadienio vakarą
Rekordo siekimas vyks gegužės paskutinį savaitgalį Klaipėdoje, „Dartinėje“ (Bangų g. 2).
Pradžia – šeštadienį 18 val. Pabaiga sekmadienį 18 val.
Renginį bus galima stebėti gyvai ir tiesioginės transliacijos metu „YouTube“ ir „Twitch“ platformose.
Paramą skirti galite keliais būdais:
1. Rimanto Kaukėno paramos fondo akcija
Nuskenavę QR kodą arba pasinaudoję nuoroda https://app.greet.menu/donation/cGy1Wsw7tKwr galėsite pasirinkti aukos sumą ir ją paaukoti. Lėšos patenka tiesiai į fondą.
2. Pervedimas į VšĮ „Sakalo strėlė“ sąskaitą
VšĮ „Sakalo strėlė“
LT117300010198245839
Paskirtis: Guinnesso rekordas
Prisidėsite tiek prie vaikų gerovės, tiek prie Arūno su Karoliu smiginio pasiekimų.
70 proc. surinktos sumos bus skirta paramos fondui, o likę 30 proc. – Arūnui su Karoliu smiginio veiklai bei padengti išlaidoms, susijusios su rekordo siekimu. Visos surinktos sumos bus paskelbtos viešai.
3. „GoGetFunding“ platforma
Nuoroda https://gogetfunding.com/24-hours-one-world-record-one-purpose/.
70 proc. per šią platformą surinktų lėšų keliaus Rimanto Kaukėno paramos fondui, o likę 30 proc. – Arūno ir Karolio smiginio karjeroms. Kiek surinkta, matysis viešai.
4. Fizinė fondo aukų dėžutė, stovėsianti „Dartinėje“, kol bus siekiama rekordo.
100 proc. surinktų lėšų atiteks Rimanto Kaukėno paramos fondui.
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