 Aurimas Valujavičius ruošiasi naujai kelionei: skelbia žinią

2026-04-29 16:32 diena.lt inf.

Aurimas Valujavičius ruošiasi naujai kelionei – „Baidare per Ameriką“. Keliautojas trečiadienį pranešė, kad jo baidarė jau pajudėjo link JAV.

Aurimas Valujavičius / L. Balandžio / BNS, A. Valujavičiaus instagramo nuotr.

Kaip teigė A. Valujavičius, į JAV konteineris turėtų atvykti gegužės 18 d., o jis pats į Floridos valstijoje bus gegužės 25 d.

„Kaip ir visur spėju, panašu, o paskui seks nuotykiai“, – skelbė jis.

Primename, kad A. Valujavičius birželį pradės 13-ąją savo gyvenimo kelionę „Baidare per Ameriką“. Tai bus ilgiausia jo kelionė bei tolimiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje. 

„Manęs laukia 5,6 tūkst. kilometrų Misūrio ir Misisipės upėmis, o paskutinius kilometrus finišuosiu Meksikos įlankoje.

Kaip visada, susitiksime kasdieniuose vloguose, kuriuose parodysiu pusės metų gyvenimą upėje ir trylikos valstijų spalvas“, – anksčiau intrigavo jis.

