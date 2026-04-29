Aurimas Valujavičius ruošiasi naujai kelionei: skelbia žinią

Kaip teigė A. Valujavičius, į JAV konteineris turėtų atvykti gegužės 18 d., o jis pats į Floridos valstijoje bus gegužės 25 d.
„Kaip ir visur spėju, panašu, o paskui seks nuotykiai“, – skelbė jis.
Primename, kad A. Valujavičius birželį pradės 13-ąją savo gyvenimo kelionę „Baidare per Ameriką“. Tai bus ilgiausia jo kelionė bei tolimiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje.
„Manęs laukia 5,6 tūkst. kilometrų Misūrio ir Misisipės upėmis, o paskutinius kilometrus finišuosiu Meksikos įlankoje.
Kaip visada, susitiksime kasdieniuose vloguose, kuriuose parodysiu pusės metų gyvenimą upėje ir trylikos valstijų spalvas“, – anksčiau intrigavo jis.
