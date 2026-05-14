Australai pakeitė planus, marokiečiai ir tadžikai – ne

Šiandien Kaune, sporto halėje startuosiančiose tradicinėse tarptautinėse bokso varžybose jėgas išmėgins per 60 dalyvių iš trylikos šalių.
Kartu su lietuviais į ringą žengs Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Škotijos, Vokietijos, Lenkijos, Moldovos, Armėnijos, Šveicarijos, Maroko ir Tadžikistano sportininkai.
„Turėjome ir australų paraišką, tačiau jie galiausiai pakeitė savo planus“, – sakė R. Rutkauskas.
Tarp svečių – buvęs „World Boxing“ organizacijos prezidentas Borisas van der Vorstas.
Sporto halėje kovos geriausias 2025-ųjų Lietuvos boksininkas Aleksandras Trofimčiukas, net dešimt kartų A. Šociko turnyrą laimėjęs Edgaras Skurdelis, dviejų Europos čempionato bronzos medalių laimėtoja Ana Starovoitova, daugkartinis šalies čempionas Jonas Jazevičius.
Pernai Kaune varžėsi 50 boksininkų iš devynių šalių. Aukso medalius iškovojo mūsiškiai A. Starovoitova, E. Skurdelis, A. Trofimčiukas, J. Jazevičius, Robertas Liorančas, Darius Voišnorovičius, Algirdas Baniulis.
Į organizacinius darbus pasinėrusiam R. Rutkauskui šis A. Šociko turnyras – 28-asis.
„Kaskart peržvelgiu metraštį. Jame gausu įspūdingų įrašų, skambių pavardžių. Nugalėtojų gretose – mūsų olimpiečiai Ivanas Stapovičius, Vidas Bičiulaitis, Jaroslavas Jakšto, Egidijus Kavaliauskas, Evaldas Petrauskas, Daugirdas Šemiotas, Eimantas Stanionis, – vardijo KBF vadovas. – Neužmirštami 2012-ieji, kai sveikinau būsimą profesionalų bokso žvaigždę britą Anthony Joshua. Pergales Kaune taip pat šventė olimpiniai čempionai italas Roberto Camarelle ir britas Luke’as Campbellas, vicečempionai vokietis Sebastianas Koeberis ir prancūzas Jerome’as Thomasas, pasaulio čempionas italas Domenico Valentino, dukart Azijos žaidynių čempionas uzbekas Rustamas Saidovas.“
A. Šociko turnyras – vienas solidžiausių mėgėjų bokso elito renginių Europoje.
Bulgarai didžiuojasi nuo 1950-ųjų gyvuojančiomis „Strandja Memorial“ varžybomis, vengrai – nuo 1956-ųjų organizuojamu Ištvano Bočkajaus turnyru, serbai nuo 1968 m. rengia „Golden gloves“, suomiai nuo 1977 m. – „Tammer“ ir nuo 1982 m. – „Gee Bee“, lenkai nuo 1977 m. – Felikso Stammo, o turkai nuo 1986 m. – Ahmeto Comerto varžybomis.
