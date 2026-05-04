Baigėsi gausiausias Lietuvos bokso čempionatas: Kaune paaiškėjo pajėgiausi šalies jauniai

Lietuvos čempionėmis tapo palangiškė Gabrielė Bartoškaitė (svorio kategorija iki 46 kg), vilnietė Mariama Karlonaitė (iki 48 kg), pasvalietė Milvyda Vieržbickaitė (iki 50 kg), Emilija Barkovska (iki 52 kg) iš Vilniaus rajono, vilnietė Eimantė Bakučionytė (iki 54 kg) ir kaunietė Akvilė Šiupieniūtė (iki 57 kg).
Aukso medaliais taip pat pasidabino kėdainietė Milita Liutkutė (iki 60 kg), vilnietė Eleja Jasilionytė (iki 63 kg), vilnietė Gintarė Auželytė (iki 66 kg), Amina Komar (iki 70 kg) iš Vilniaus rajono, marijampolietė Goda Aleksandravičiūtė (iki 75 kg) ir panevėžietė Liepa Vinksnelytė (virš 80 kg).
Tarp vaikinų geriausiai pasirodė ir čempionais tapo kaunietis Jokūbas Kartanas (iki 44 kg), vilnietis Kostas Klivecka (iki 46 kg), biržietis Domantas Kulbis (iki 48 kg), Karolis Michalkevičius (iki 50 kg) iš Vilniaus rajono, biržietis Vakaris Kiseliūnas (iki 52 kg), vilniečiai Ilja Makarevičius (iki 54 kg) ir Renatas Sabovičius (iki 57 kg).
Taip pat palangiškiai Germantas Rusys (iki 60 kg) ir Nojus Naumcevas (iki 63 kg), vilnietis Rytis Didika (iki 66 kg), kėdainietis Nikolajus Kazencevas (iki 70 kg), šiaulietis Dominykas Garbenis (iki 75 kg), panevėžietis Matas Šimkus (iki 80 kg) ir biržietis Emilis Kavaliūnas (virš 80 kg).
Geriausiai Lietuvos jaunių čempionate pasirodė vilniečiai, pelnę aštuoniolika medalių (aštuonis aukso, penkis sidabro, tiek pat bronzos). Antroje vietoje rikiavosi keturis apdovanojimus (tris aukso, vieno sidabro) iškovoję Biržų boksininkai, treti – penkis medalius (tris aukso, du bronzos) laimėję palangiškiai.
Pagal medalių kiekį pirmoje vietoje su aštuoniolika apdovanojimų išliko Vilniaus sportininkai, paskui juos rikiavosi dvylika medalių (du aukso, du sidabro, aštuonis bronzos) pelnę kauniečiai, o trečiąją vietą dalijosi po septynis medalius iškovoję Vilniaus rajono (du aukso, keturis sidabro, vieną bronzos) ir Šilutės (keturis sidabro, tris bronzos) boksininkai.
Lietuvos čempionato finaluose triumfavusiems boksininkams Lietuvos bokso federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas ir Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas įsteigė individualius piniginius prizus – kiekvienas aukso medalininkas buvo paskatintas 100 eurų premijomis.
„Džiaugiamės, kad gausiausios amžiaus grupės čempionatas šiemet vyko būtent Kaune, – kalbėjo E. Rutkauskas. – Šalies pirmenybės tikrai pajėgios, neturėjome nė vienos svorio kategorijos, kur sportininkai laimėtų be konkurencijos. Manau, kad geriausi šalies boksininkai turėtų būti paskatinti ne tik aukso medaliais ar padėkomis, bet ir piniginėmis premijomis. Tai – papildoma motyvacija gerinti individualius įgūdžius ir dar daugiau dirbti treniruotėse.“
Iš viso Lietuvos jaunių bokso čempionate pirštines surėmė 156 dalyviai – 117 vyrų ir 39 moterys. Sportininkai vyrai varžėsi keturiolikoje svorio kategorijų. Tuo metu boksininkės moterys – dvylikoje svorio kategorijų.
