Bus renkama papildoma informacija dėl Benkunsko ir Bužinsko dalyvavimo „Ryto“ rungtynėse

„Šiandien posėdyje komisija vertino pranešimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Valdo Benkunsko, jo sutuoktinės bei administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Vilniaus „Ryto“ rungtynėse Badalonoje“, – antradienį žurnalistams teigė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
„Šiuo metu (VTEK – ELTA) nusprendė susirinkti papildomą informaciją ir jau vėliau komisijos posėdyje spręsti dėl tolesnių veiksmų. (...) Kol kas (sprendimo – ELTA) pradėti ar nepradėti tyrimo komisija nepriėmė, paprašė papildomos informacijos“, – pridūrė ji.
Pasak jos, įprastai informacijos rinkimas užtrunka dvi–tris savaites.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę apie kreipimąsi į VTEK paskelbė savivaldybės tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis.
Jis socialiniame tinkle „Facebook“ teigė VTEK paprašęs įvertinti V. Benkunsko ir A. Bužinsko dalyvavimą ir vietas pirmoje eilėje Ispanijoje, Badalonoje, vykusiose FIBA Čempionų lygos turnyro finalo rungtynėse, kuriose žaidė Vilniaus „Ryto“ krepšinio komanda.
A. Nemunaitis skelbė etikos sargų taip pat paprašęs įvertinti V. Benkunsko bendravimą su nekilnojamojo turto vystymo įmonės „Hanner“ valdybos pirmininku Arvydu Avuliu neformalioje aplinkoje, kuris, remiantis savivaldybės tarybos nario paskelbta nuotrauka, taip pat šalia V. Benkunsko stebėjo Ispanijoje vykusias Vilniaus „Ryto“ rungtynes.
„Hanner“ yra įsigijusi sostinėje statomo Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcį kompleksą“ valdančią bendrovę, taip pat mieste vysto kitus didelius projektus.
Portalas „Delfi“ anksčiau pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė už aukštus sportinius rezultatus ir miesto vardo garsinimą 2025–2026 m. sezone Vilniaus „Rytui“ skirti 500 tūkst. eurų premiją.
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