Diską mėtė tėtis ir sūnus, brolis ir sesuo

Varžėsi olimpiečiai
Palangos stadione A. Gudžius numetė diską 64,52 m ir beveik pusmetriu aplenkė Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvį Martyną Alekną – 62 m.
Trečią vietą užėmė pasaulio kurčiųjų žaidynių (deflimpiados) vicečempionas Mažvydas Paurys – 56,19 m.
Olimpiečiui A. Gudžiui džiaugsmo suteikė jo sūnus Andrius, dalyvavęs jaunučių (iki 16 metų, diskas – 1 kg) varžybose, kur pasiekė geriausią karjeros rezultatą – 41,50 m – ir užėmė trečią vietą.
Kauno „Starto“ sporto mokyklos auklėtinis jaunasis Gudžius nusileido tik šiauliečiui Matui Žerlauskui (44,30 m) ir klaipėdiečiui Einorui Genčiui (41,93 m).
Aštuoniolikmečių metikų varžybas (disko svoris 1,5 kg) laimėjo vilnietis Vilentas Cibauskis – 48,75 m. Sidabrą iškovojo šiaulietis Henrikas Gydaitis – 47,86 m. Trečią vietą užėmė klaipėdietis Ričardas Palubinskas – 41,69 m.
Tarp dvidešimtmečių (diskas – 1,75 kg) triumfavo skuodiškis Tomas Valantinas – 47,96 m. Vicečempionu tapo rokiškėnas Otas Viliūnas – 47,20 m. Bronzą pelnė kaunietis Arnas Gulevičius – 46,06 m.
G. Aleknaitės rekordas
Moterų varžybose sėkmingiausiai pasirodė uteniškė Eglė Baranauskienė (buv. Zarankaitė) – jos mestas diskas nuskriejo 51,40 m.
Antra buvo kaunietė Paulina Stuglytė – 49,74 m. Trečioji liko rokiškietė Sonata Rudytė – 48,87 m.
Ketvirtoje vietoje – olimpiečių brolių Martyno ir Mykolo Aleknų sesuo Gabrielė, pagerinusi asmeninį rekordą (44,57 m), penktojoje – paralimpietė kaunietė Oksana Dobrovolskaja (37,87 m).
Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato, liepą vyksiančio Italijoje, kvalifikacinius normatyvus įvykdė joniškietė Gintarė Minevičiūtė (41,69 m) ir kaunietė Viktorija Urbelytė (41,07 m). Jos mėtė 1 kg sveriantį diską.
Komandų įskaitos nugalėtojai – Kauno sporto mokyklos „Startas“ atletai.
„Starto“ pergalė
Pernai Europos jaunimo (iki 20 metų) čempionate bronzą iškovojusi ieties metikė kaunietė Orinta Navikaitė ryžtingai žengia suaugusiųjų čempionato link – Palangoje įrankį nuskraidino toliausiai karjeroje (56,63 m) ir renka svarbius reitingo taškus.
Sidabrą ir bronzą pelnė taip pat „Starto“ sporto mokyklos atstovės – Augustė Virbilaitė (49,95 m – asmeninis rekordas) ir Goda Staniulytė (40,36 m).
Tarp vyrų ietį toliausiai numetė kaunietis Kasparas Bačianskas – 68,85 m. Antrą vietą užėmė „Starto“ lengvaatletis Matas Baziliauskas – 64,85 m. Trečias buvo kitas Kauno sportininkas Pijus Albavičius – 57,62 m.
Kūjo metimo rungties čempionai – marijampolietis Tomas Vasiliauskas (69,90 m) ir raseinietė Kamilė Šauklytė (43,68 m).
Komandų įskaitos nugalėtojai – „Starto“ sportininkai (surinko 154 taškus). Toliau išsirikiavo Šiaulių LASC (57 tšk.), Raseinių KKSC (46 tšk.), Klaipėdos LAM (39 tšk.), Panevėžio SC (34 tšk.).
Naujausi komentarai