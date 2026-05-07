 Džiugas Miškinis pagerino Lietuvos rekordą ir iškovojo bilietą į Europos plaukimo čempionatą

2026-05-07 13:00
ltuaquatics.com inf.

2026 m. „Indy Spring Cup“ varžybose Kentuckio universiteto atstovas Džiugas Miškinis 1 500 m laisvu stiliumi įveikė per 15 min. 11,86 sek. Sportininkas sau priklausiusį Lietuvos rekordą pagerino beveik dešimčia sekundžių.

Džiugas Miškinis / LTU Aquatics nuotr.

Šis rezultatas Dž. Miškiniui taip pat užtikrina vietą 2026 m. Europos plaukimo čempionate.

Antras šioje distancijoje buvo Džiugo komandos draugas Carsonas Hickas (15 min. 26,04 sek.), o bronzos medalis atiteko Lukui Whitlockui (15 min. 26,62 sek.).

