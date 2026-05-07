Džiugas Miškinis pagerino Lietuvos rekordą ir iškovojo bilietą į Europos plaukimo čempionatą

2026 m. „Indy Spring Cup“ varžybose Kentuckio universiteto atstovas Džiugas Miškinis 1 500 m laisvu stiliumi įveikė per 15 min. 11,86 sek. Sportininkas sau priklausiusį Lietuvos rekordą pagerino beveik dešimčia sekundžių.
Šis rezultatas Dž. Miškiniui taip pat užtikrina vietą 2026 m. Europos plaukimo čempionate.
Antras šioje distancijoje buvo Džiugo komandos draugas Carsonas Hickas (15 min. 26,04 sek.), o bronzos medalis atiteko Lukui Whitlockui (15 min. 26,62 sek.).
