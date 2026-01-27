Italijos ministras ramino Milaną: ICE agentai per olimpiadą miesto gatvėse nepatruliuos

Po pranešimų apie planuojamą ICE agentų buvimą olimpinėse žaidynėse, kurių atidarymo ceremonija vasario 6 d. vyks Milano San Siro stadione, Italijoje kilo didelis susirūpinimas ir pasipiktinimas.
JAV delegacijai žaidynėse vadovaus viceprezidentas J. D Vance'as ir valstybės sekretorius Marco Rubio, kurie abu yra tvirti JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos kontrolės priemonių šalininkai.
„Pasakykime labai aiškia: (ICE pareigūnai – ELTA) neatvyksta palaikyti viešosios tvarkos gatvėse. Jie ateina bendradarbiauti operatyviniuose centruose“, – Italijos naujienų agentūra ANSA citavo A. Tajani žurnalistams sakytus žodžius.
Italijos užsienio reikalų ministras sakė, kad jo kolega vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi antradienį susitiks su JAV ambasadoriumi Italijoje, kad tai patikslintų.
Tačiau Milano meras Giuseppe Sala, kuris yra vienas iš garsiausių ICE kritikų Italijoje, nenori, kad JAV agentai apskritai žengtų į jo miesto gatves.
„Aišku, kad jie Milane nėra laukiami, be jokios abejonės“, – stočiai „RTL Radio 102“ sakė jis.
„Jie nedera su mūsų demokratišku saugumo valdymu“, – pridūrė meras.
A. Tajani tikino, kad ICE buvimas Italijoje nebus „toks, kaip tų, kurie yra gatvėse Mineapolyje“, turėdamas galvoje ICE reidus JAV mieste, per kuriuos buvo nužudyti du JAV piliečiai. Po jų nužudymų visoje Amerikoje kilo pasipiktinimas ir protestai.
„Nėra taip, tarsi atvyksta SS“, – sakė Italijos užsienio reikalų ministras, turėdamas galvoje nacistinės Vokietijos sukarintą organizaciją.
