Kaune prasideda tarptautinis Algirdo Šociko bokso turnyras

Devyniose vyrų ir dviejose moterų svorio kategorijose rungsis 58 boksininkai iš Lietuvos, Armėnijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Maroko, Moldovos, Lenkijos, Škotijos, Šveicarijos, Švedijos ir Tadžikistano. Tiesa, dvi vyrų svorio kategorijos – iki 65 kg ir iki 70 kg – turės ir A, ir B pogrupius.
Iš viso A. Šociko vardo turnyre dalyvaus 21 lietuvis, o ketvirtadienį, gegužės 14 d., vyksiančiuose boksininkų susitikimuose varžysis septyni tautiečiai.
Tarptautinį A. Šociko bokso turnyrą atidarys Ugnės Vasiliauskaitės (iki 60 kg) ir škotės Niamhos Mitchell ketvirtfinalio kova. Tuomet vadeles perims vyrai – Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) pusfinalyje susitiks su moldovu Vladimiru Melenčiumi, o Nojus Šmatauskas (iki 65A kg) ketvirtfinalyje boksuosis su tadžiku Jusufu Alijevu.
Arvydas Dainys (iki 80 kg) ketvirtfinalyje varžysis su škotu Alanu Perrie, Pijus Valiokas (iki 80 kg) ketvirtfinalyje susitiks su suomiu Aapo Lehtonenu, Martinas Moisejenko (iki 85 kg) pusfinalyje išbandys savo jėgas prieš moldovą Illią Valigurschį, o Jonas Jazevičius (virš 90 kg) pusfinalyje boksuosis su vokiečiu Ivanu Bybliu.
Kiti lietuviai savo pasirodymus pradės gegužės 15 d. vyksiančiuose pusfinaliuose arba netgi gegužės 16 d. numatytuose finaluose. Tai Ana Starovoitova (iki 60 kg), Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), Iveta Lešinskytė (iki 75 kg), Raimondas Trapulionis (iki 60 kg), Nedas Gudomskas (iki 65B kg) ir Mykolas Brokas (iki 65B kg).
Taip pat Aleksandras Trofimčiukas (iki 70A kg), Donats Rokis (iki 70A kg), Edgaras Trotenskis (iki 70B kg), Davidas Ratovičius (iki 75 kg), Vladimiras Abramovas (iki 75 kg), Lukas Steponaitis (iki 85 kg), Darius Voišnarovičius (iki 90 kg) ir Dominykas Kropa (iki 90 kg).
„Pastaraisiais metais dėmesys kovos menams Lietuvoje gerokai išaugo, todėl jubiliejinis Algirdo Šociko bokso turnyras yra puiki proga dar kartą atsigręžti į tikrą džentelmenų sportą – boksą, – kalbėjo Lietuvos bokso federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas. – Dėl to šis renginys, kaip ir kasmet, yra nemokamas, o jame vienoje vietoje galima išvysti praktiškai visus geriausius Lietuvos boksininkus, besivaržančius su elitiniais Europos sportininkais.“
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 16 val. Kauno sporto halėje (Perkūno al. 5, Kaunas) įvyks iškilmingas varžybų atidarymas, po kurio prasidės atrankinės kovos.
Gegužės 15 d., penktadienį, nuo 16 val. boksininkai išbandys jėgas pusfinalių akistatose, o gegužės 16 d., šeštadienį, nuo 17 val. bokso sporto mėgėjų lauks pajėgiausių turnyro sportininkų finalų susitikimai.
Tarptautinio A. Šociko turnyro finalinės dienos atmosferą kurs muzikiniai renginio svečiai – dainininkas Aleksandras Ivanauskas-Fara ir reperis Remis Retro.
„Jubiliejinis A. Šociko turnyras ir vėl užpildys Kauno sporto halę bokso aistruolių miniomis. Tiems, kurie abejoja, ar verta šiame renginyje apsilankyti, noriu pabrėžti, kad Lietuvos boksas turi ką parodyti. Negana to, ypač finalinis renginys kasmet tobulėja savo šou elementais, tad šeštadienio vakarą kauniečiai galės ne tik pamatyti aukščiausio lygio boksą, bet ir pasiklausyti geros muzikos ar pamatyti efektingas renginio detales.
Apie kovų profesionalumą daug sako ir tai, kad organizacija į Kauną siunčia itin patyrusį varžybų delegatą kroatą Dragoljubą Radovičių. Kaip ir kiekvienais metais, sieksime atspindėti A. Šociko dvasią ir sukurti nepamirštamą renginio atmosferą”, – teigė turnyrą organizuojančios Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas.
Įėjimas A. Šociko turnyro lankytojams – nemokamas. Gyvai stebėti varžybų negalinčių žiūrovų patogumui visos turnyro kovos bus tiesiogiai transliuojamos Lietuvos bokso federacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Per 29-erius metus A. Šociko turnyre dalyvavo didelis būrys olimpinių, pasaulio ir Europos čempionų bei prizininkų. Garsiausi Kaune kovoję boksininkai – profesionalų ringe ne vieną pasaulio čempiono diržą iškovojęs anglas Anthony Joshua ir lietuvis Eimantas Stanionis, tapęs pasaulio čempionu profesionalioje organizacijoje.
Algirdas Šocikas (1928–2012) – vienas garsiausių Lietuvos sportininkų. Ringo džentelmenu vadintas boksininkas dusyk tapo Europos (1953 ir 1955 m.), šešis kartus Sovietų Sąjungos (1950–1954 ir 1956 m.) bei šešis sykius Lietuvos (1947, 1948, 1951, 1952, 1953 ir 1956 m.) sunkaus svorio čempionu. A. Šocikas ringe praleido vienuolika metų. Per tą laiką turėjo 128 kovas ir iškovojo 118 pergalių, iš jų – 70 nokautais.
Kauno miesto garbės pilietis A. Šocikas apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir LDK Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
„Ringo džentelmeno“ vardas lietuviui prigijo 1955 metais Berlyne, kai jis antrą kartą laimėjo Europos čempiono diržą. A. Šocikas finale susitiko su vokiečiu Horstu Wittersteinu. Po vieno iš daugelio smūgių A. Šocikas pastebėjo, kad jo varžovas nokdaune, ir atsitraukė, tuo duodamas H. Wittersteinui galimybę akimirką pailsėti ir atkreipdamas šį svarbų momentą praleidusio teisėjo dėmesį. 1995 m. sausio 9 dieną Štutgarte (Vokietija) už šį poelgį pirmą kartą CIFP (Tarptautinio Fair Play judėjimo komisijos) Garbės diplomas buvo įteiktas Lietuvos atstovui.
Naujausi komentarai