Kipre – rimtas išbandymas Lietuvos MMA kovotojams: laukia akistatos su graikais

Vienas perspektyviausių jaunųjų Lietuvos MMA kovotojų E. Panceris teigė, kad pasiruošimas vyko itin intensyviai ir stabiliai.
„Pasiruošimas vyksta sklandžiai. Po praeitos kovos trumpai pailsėjau ir iškart grįžau į treniruotes – sportavau kiekvieną dieną, kartais net po du kartus per dieną, kai pavykdavo suderinti su mokslais. Varžovo nevertinu, nes apie jį beveik nieko nežinau, tačiau tai manęs nespaudžia. Esu pratęs kovoti su bet kuo ir prisitaikyti jau kovos metu“, – sakė E. Panceris.
Kovotojas taip pat džiaugėsi galimybe atstovauti Lietuvai tarptautiniame Bushido turnyre.
„Bushido organizacija man yra namų organizacija, todėl labai malonu kovoti jos renginiuose ir užsienyje. Papildomo spaudimo nejaučiu – mano tikslas vienas: laimėti, parodyti technišką kovą ir, jei pavyks, užsidirbti greičiausio vakaro finišo bonusą“, – pridūrė sportininkas.
Tuo metu L. Motieka būsimą kovą vertina ramiai ir užtikrintai.
„Pasiruošimą vertinu neblogai. Iš to, ką mačiau, varžovas atrodo fiziškai stiprus ir mėgstantis imtynes. Specialiai prie jo nesitaikiau – ruošiausi kaip visada. O kaip klostysis pati kova, pamatysime jau narve“, – kalbėjo L. Motieka.
Kovotojas neslėpė, kad kovos užsienyje turi tiek privalumų, tiek iššūkių.
„Kovos svetur turi savų privalumų, tačiau įžvelgiu ir trūkumų. Smagu nuvykti kažkur, per laisvą laiką pamatyti ar aplankyti naujas vietas. Bet iš sportinės pusės kelionė vargina, sudėtingiau išlaikyti svorį ilgesnės išvykos metu, taip pat jaučiasi ir savų sirgalių trūkumas. Visgi pagrindinis tikslas šiai kovai – pergalė“, – teigė L. Motieka.
Tarptautinis MMA Bushido turnyras Kipre vyks jau šį šeštadienį, o Lietuvos sirgaliai tikisi, kad mūsų sportininkai ne tik iškovos pergales, bet ir paliks ryškų įspūdį tarptautinėje arenoje.
Vakaro kovas galima bus stebėti ir Lietuvoje šį šeštadienį nuo 20 val.per platforma FIGHT ir TV kanalą PRIME FIGHT .
