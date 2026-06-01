„Didžiuojamės mūsų miesto sportininkais, kurie garsina Klaipėdą. Sveikinimai HC „Klaipėda“ atstovams, pelniusiems apdovanojimus Lietuvos vyrų 1-ojoje lygoje, Lietuvos vaikinų jaunimo lygoje, Baltijos moterų lygoje bei Lietuvos moterų čempionate. Linkime nesustoti, siekti naujų pergalių ir toliau įkvėpti sporto bendruomenę savo pavyzdžiu“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams
2026-06-01 17:39
Pirmadienį Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus už puikius šio sezono pasiekimus ir pelnytus apdovanojimus pasveikino vietinį ledo ritulio klubą HC „Klaipėda“.
Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.
Naujausi komentarai