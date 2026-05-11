Kokie pokyčiai šiemet laukia tradicinės „Kuršių marių regatos“?

„ORC Prologue Race Klaipėda“ vyks dvi savaites prieš ORC Europos čempionatą. Mes adaptavome įprastą „Kuršių marių regatos“ formatą, kad jis taptų lyg šiek tiek trumpesnė Europos ORC čempionato versija. Tai – galimybė trumpam „apšilimui“ prieš pagrindinį įvykį: šansas susipažinti su akvatorija, išsibandyti formatą ir savo komandos pasiruošimą. Labai kviečiame visus potencialius ir jau užsiregistravusius Europos ORC čempionato dalyvius pradėti mėgautis viskuo, ką Klaipėda ir Lietuva turi pasiūlyti, šiek tiek anksčiau“, – sakė ORC Europos čempionato organizatorius Mantas Klimantavičius.
„ORC Prologue Race Klaipėda“ vyks kaip integrali „Kuršių marių regatos“ dalis ir pasiūlys užsienio svečiams susipažinti su giliausias tradicijas turinčia Lietuvos regata, vykstančia jau nuo 1954 metų. Kasmet „Kuršių marių regata“ suburia apie 50 dalyvių iš Lietuvos ir kartais iš užsienio. Tikimasi, kad ši papildoma paskata padės daugiau užsienio buriuotojų atrasti Lietuvos pajūrį kaip puikią kryptį buriavimui.
„Nuo 2006 metų „Kuršių marių regatoje“ aš dalyvavau net keturiolika kartų ir tam yra gera priežastis. Tiek pati regata, tiek Lietuvos buriuotojų bendruomenė yra ypatinga: atmosfera labai šventiška ir unikali, o kaip svečias iš užsienio visada jaučiausi labai gerbiamas. Tarp Lietuvos buriuotojų radau tikrai puikių draugų, kuriuos be galo vertinu. Lietuvos Baltijos jūros pakrantė pasižymi dideliais gyliais ir nemenkomis bangomis pučiant vakarų vėjui. Ir, žinoma, Klaipėda, Nida, Neringos kopos yra tai, ką būtina patirti pačiam“, – sakė jachtų „Katarina Jee“ ir „Mesilinde“ kapitonas iš Estijos Mart Tamm, kuris net šešis kartus tapo „Kuršių marių regatos“ laimėtoju.
Jam pritaria ir John Victorin iš Vokietijos, kuris „Kuršių marių regatoje“ dalyvavo 2020 metais su Farr 30 klasės jachta „Maiko“:
„Manau, tai – puikus renginys, kuriame tikrai verta dalyvauti. Jame puikiai subalansuotos navigacinės ir priešvėjinės-pavėjinės lenktynės, organizacija profesionali ir draugiška – tiek ant vandens, tiek krante. Taip pat smagu, kad regata turi medijos komandą, kuri nušviečia lenktynes tiek socialinėje medijoje, tiek šalies žiniasklaidoje.“
Pasak jo, turistinis aspektas taip pat yra puiki paskata apsilankyti regatoje, nes pati Kuršių nerija su kopomis yra išskirtinė patirtis.
Atsižvelgiant į tai, „ORC Prologue Race Klaipėda“ organizatoriai taip pat skatina užsienio komandas į varžybas atvykti su šeimomis bei draugais, juolab kad tuo pačiu metu Klaipėdoje vyks Jūros šventė. Dalyvavimas varžybose taps ir proga sudalyvauti viename didžiausių šalies vasaros festivalių su įvairiausiomis parodomis, koncertais, gatvės pasirodymais, edukaciniais užsiėmimais ir didžiausia vasaros muge šalyje.
„ORC Prologue Race Klaipėda“ vyks liepos 25–26 dienomis, pirmosiomis „Kuršių marių regatos“ dienomis. 25 d. numatomos trys priešvėjinės-pavėjinės lenktynės Baltijos jūroje, 26 d. – trumpas navigacinis jūrinis etapas.
Varžybose gali startuoti visos jachtos, turinčios galiojantį tarptautinį ORC arba ORC Club sertifikatą. Taip pat šių varžybų dalyvėmis automatiškai taps visos „Kuršių marių regatos“ jachtos, kurios registravosi startuoti „Kuršių marių regatos“ Didžiųjų jachtų įskaitoje.
Po „ORC Prologue Race Klaipėda“ „Kuršių marių regata“ toliau tęsis pagal įprastą formatą – persikels į Nidą ir Kuršių marių vandenis. Tiesa, visos užsienio įgulos, lenktyniaujančios jachtomis, kurių grimzlė neviršija 2.20 m, galės ir toliau tęsti dalyvavimą „Kuršų marių regatoje“. „Kuršių marių regata“ finišuos rugpjūčio 1 d.
Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas vyks rugpjūčio 7–15 dienomis Klaipėdoje. Tai – pirmas kartas, kai šios aukšto rango jūrinio buriavimo varžybos patikėtos organizuoti Lietuvai. Organizatoriai siekia, kad renginys taptų ne tik sportinėmis varžybomis, bet ir proga užsienio buriuotojams susipažinti su Klaipėda kaip puikia buriavimo destinacija.
