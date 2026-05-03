Lietuvai – sidabras tarptautinėje „Baltic Sea Trophy“ regatoje

Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi lietuvė L. Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų.
„Buvo tikrai nelengva – konkurencija labai didelė, visos lenktynės reikalavo maksimalaus susikaupimo. Žinoma, norėjosi pirmos vietos, bet antra vieta taip pat yra geras rezultatas. Tai buvo labai gera treniruotė prieš artėjantį pasaulio čempionatą Maroke“, – sakė Lietuvos „Optimist“ buriuotojų rinktinės narė L. Rimaitė.
Nugalėtoju tapo latvis Otto Vilnis Reneslācis, surinkęs 15 baudos taškų ir demonstravęs išskirtinį stabilumą – net aštuonis kartus finišavęs pirmoje vietoje.
„Jaučiuosi puikiai. Tiesą sakant, tikėjausi laimėti, todėl dabar jaučiuosi labai gerai. Šiandien vėjas buvo labai nepastovus, nuolat keitėsi kryptis“, – po finišo sakė nugalėtojas Otto Vilnis Reneslācis. Paklaustas apie sėkmės receptą, sportininkas pabrėžė pasiruošimo svarbą: „Reikia gerai išsimatuoti starto liniją, įvertinti distancijos puses ir tiesiog tinkamai pasiruošti.“ Jis taip pat negailėjo komplimentų varžybų vietai: „Labai graži vieta – Nida yra tiesiog neįtikėtina.“
Trečiąją vietą bendroje įskaitoje užėmė estas Kiur Arro, surinkęs 64 baudos taškus.
Per keturias regatos dienas buvo įvykdytos visos 12 suplanuotų lenktynių, taigi galutiniai rezultatai atspindi nuoseklią sportinę kovą. Regatos metu netrūko intrigos – lyderiai keitėsi, o pirmąjį penketą dažnai skyrė vos keli taškai.
Jaunesniųjų (U13) grupėje nugalėtoju tapo Janis Verners (Latvija), antrąją vietą iškovojo Vesse Uudam (Estija), o Lietuvai prizinę vietą pelnė Daugirdas Rimas, užėmęs trečiąją vietą.
„Baltic Sea Trophy“ – tai tarptautinė jaunųjų buriuotojų regatų serija, apimanti keturis etapus skirtingose Baltijos regiono valstybėse. Šiemet pirmasis etapas pirmą kartą patikėtas Lietuvai – juo tapo Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės asociacijos taurės varžybos. Po etapo Nidoje regata persikels į Kuiviži, vėliau – į Helsinkį, o finalinis etapas vyks Taline.
Regatoje dalyvavo apie 100 jaunųjų buriuotojų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos. Varžybose startavo iki 15 metų amžiaus sportininkai, buriuojantys „Optimist" jachtų klase.
Rezultatai:
Bendroje įskaitoje:
1 vieta – Otto Vilnis Reneslācis (Latvija)
2 vieta – Liepa Rimaitė (Lietuva)
3 vieta – Kiur Arro (Estija)
4 vieta – Kimmo Kalle (Estija)
5 vieta – Robert Matt (Estija)
U13:
1 vieta – Janis Verners (Latvija)
2 vieta – Vesse Uudam (Estija)
3 vieta – Daugirdas Rimas (Lietuva)
4 vieta – Jurgis Valenta (Lietuva)
5 vieta – Agnius Bartusevičius (Lietuva)
