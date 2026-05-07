Lietuvius pakvietė atvykti dar kartą

Strašeno mieste surengtame Moldovos nacionalinio kovos meno voievod federacijos ir Pasaulio tradicinio kikbokso asociacijos (WTKA) turnyre, kuriam buvo suteiktas Europos taurės statusas, jėgas išmėgino šios šalies ir Rumunijos, Lietuvos, Ukrainos sportininkai.
Voievod taisyklės beveik identiškos kikboksui. Šio kovos meno federacija Moldovoje įkurta 1992 m., ją yra pripažinusios kai kurios tarptautinės organizacijos, tarp jų – Pasaulio budo federacija, Europos tekvondo sąjunga, „YMCA World“.
Tarp turnyro svečių buvo Rumunijos kikbokso ir savigynos kovų žvaigždė Ionutas Iftimoaie.
Lietuvai atstovavę „Dainralfo“ sportininkai šventė pergales: čempione tapo Deimantė Daukšaitė (svorio kategorija iki 55 kg), savo varžovus taip pat nugalėjo Adrijus Čeplinskas (iki 52 kg), Emilis Morkūnas (iki 55 kg), Vakaris Staškevičius (iki 62 kg), Tadas Baltrušaitis (75 kg).
Organizatoriai padėkojo lietuviams ir pakvietė ateityje dalyvauti voievod varžybose. Mūsiškių komandai skirtą taurę D. Daukšui įteikė I. Iftimoaie.
