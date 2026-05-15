Lietuvos čiuožimo federacijoje – mūšis dėl valdžios

Lietuvos čiuožimo federacijai ir toliau vadovaus V. Jasutis. Tai paaiškėjo po trečiadienį įvykusių organizacijos prezidento rinkimų. Tiesa, juose jis buvo vienintelis kandidatas.
Teigiama, kad pastaruoju metu Lietuvos čiuožimo federacija – skandalų centre.
„Labai gaila, kad tokie metodai buvo panaudoti. Metodai, naudojant vaiką, melagingą informaciją ir visas institucijas, nes faktiškai galbūt tik augintinių organizacija negavo skundo“, – komentavo V. Jasutis.
Lietuvos čiuožimo federacijos vadovybė buvo kritikuojama ne vieno sportininko. Apie netinkamą jos elgesį ar mobingą kiek anksčiau kalbėjo šių metų olimpiadoje dalyvavusi Meda Variakojytė ir už Didžiąją Britaniją čiuožti nusprendusi bei iš Lietuvos rinktinės pasitraukusi Aleksandra Golovkina.
„Jei kritika išsakoma dėl kažkokių priežasčių, vadinasi, kažko nepadarei teisingai. Manau, kad žmonės buvo suklaidinti. Reikia daugiau kalbėtis, daugiau žiūrėti į save, o ne bakstyti pirštais, kad kažko nepadarė Aleksandra ar Meda“, – tvirtino V. Jasutis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tyrimą dėl Lietuvos čiuožimo federacijos veiklos jau yra pradėjusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tiesa, kritikos vadovybei negailėjo ir buvusi federacijos vadovė L. Vanagienė.
„Su M. Variakojyte ir A. Golovkina čia jau, žinokite, paskutiniai du metai. Tiesiog norėjo, kad jos pabaigtų čiuožimą, o jos paėmė ir matote, kaip išgyveno“, – kalbėjo ji.
Anot L. Vanagienės, vadovaujant V. Jasučiui, federacijoje galimai buvo daromi neteisėti veiksmai.
„Net buvo klastojamas, pasirodo, Valdybos posėdžio protokolas. Tai yra taip žema, tad už tai visas tas šiukšles ir kelia į paviršių“, – sakė buvusi Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentė.
Tiesa, dalis dailiojo čiuožimo bendruomenės palaiko dabartinės valdžios sprendimus, nors ir pripažįsta, kad taisytinų dalykų yra dar labai daug.
„Mes labai laukiame geresnių laikų, progreso, kažko naujo ir dabartinė konferencija parodė, kad bendruomenė nori“, – dalijosi dailiojo čiuožimo klubo „Speigas“ vadovė Edita Dvarionienė.
Šią savaitę Lietuvos visuomenėje kilo pasipiktinimas dėl Rusijoje gyvenančių Povilo Vanago ir Margaritos Drobiazko pasirodymo, kuriame jie čiuožė apsivilkę raudonosios armijos karių aprangomis.
„Čia yra jų darbas, suprantate? Ir aš tikrai niekam negaliu padaryti įtakos, nes tai yra suaugęs žmogus – jam tuoj bus 56 metai. Be to, Margarita ir Povilas yra nuostabūs žmonės. Duok Dieve, kad daugiau tokių būtų žmonių, kaip jie“, – neslėpė L. Vanagienė.
Perrinktas šalies federacijos prezidentas savo ruožtu dėl buvusios Lietuvos čiuožėjų poros elgesio buvo šokiruotas.
„Dabar yra padėtas taškas ir mano pasąmonėje, ilgai sėdėjau nesuprasdamas, kas įvyko, nes tai buvo šokas“, – teigė V. Jasutis.
Dėl palaikymo Rusijai M. Drobiazko yra netekusi Lietuvos pilietybės. LNK.LT primena, kad tokį sprendimą moteris apskundė teismui, o byla vis dar nagrinėjama.
