Lietuvos kerlingo čempionate – tėčio ir dukros dueto triumfas

Jie nutraukė keletą metų trukusį dviejų porų – Mintautės Jurkutės bei Pauliaus Rymeikio ir Akvilės bei Konstantino Rykovų – dominavimą šiose pirmenybėse. Tiesa, 2023 metais D. Kiudys jau buvo tapęs šalies čempionu, žaisdamas poroje su Lina Janulevičiūte.
Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo penkios komandos. Po įtemptų kovų grupės etape penkti liko ir pasirodymą baigė Nika Šilova ir Rokas Sadauskas.
Grupės etape pirmavo po tris pergales iškovoję M. Jurkutė ir P. Rymeikis bei Miglė Kiudytė ir D. Kiudys. Toliau išsirikiavo po du laimėjimus turėję A. ir K. Rykovai bei Meda Kiudytė su Matu Junevičiumi.
Pastaraisiais metais Lietuvoje dominavę duetai šįkart susitiko jau pusfinalyje – M. Jurkutė ir P. Rymeikis 7:5 nugalėjo Rykovų porą. Kitame pusfinalyje intrigos nebuvo – M. Kiudytė su D. Kiudžiu 14:3 nepaliko vilčių M. Kiudytei ir M. Junevičiui.
Lemiamoje kovoje dėl aukso M. Kiudytė su tėčiu po atkaklios kovos 6:4 įveikė M. Jurkutę ir P. Rymeikį.
Finalas klostėsi įtemptai – po keturių kėlinukų rezultatas buvo lygus 2:2. Lemiamu tapo šeštasis kėlinukas, kuriame Kiudžių duetas „pavogė“ du taškus iš varžovų ir atitrūko 5:2. Netrukus M. Jurkutė ir P. Rymeikis atsakė dviem pelnytais taškais, o paskutiniame kėlinuke lemiamas akmens paleidimas priklausė M. Kiudytei. Nepaisant sudėtingos situacijos, jos ataka buvo sėkminga – akmuo sustojo pačiame centre ir šeimyninis duetas išsaugojo pergalingą rezultatą.
„Jau keletą metų čia dėl nugalėtojų titulo varžėsi tos pačios dvi komandos. Mes tikėjomės įnešti šiek tiek intrigos, bet gavosi ne šiek tiek“, – šypsojosi D. Kiudys.
Jis neslepia – nedaug yra olimpinių sporto šakų, kur tėvai gali žaisti kartu su savo vaikais. Dėl to šis laimėjimas – ypatingas.
„Jausmas laimėjus čempionatą yra labai geras, o titulą iškovojus su dukra – neapsakomas. Turėti tą patį titulą su dukra išties yra labai smagu. Didžiuojuosi abejomis dukromis. Tuo pačiu metu gretimame takelyje dėl bronzos žaidė 14-metė Meda. Prisipažinsiu – tuo metu labiau rūpėjo kaip vyksta susitikimas šalia“, – pabrėžė D. Kiudys.
Jaunesnioji dukra Meda tėtį taip pat nudžiugino. Ji su M. Junevičiumi dramatiškame mače dėl bronzos 7:6 palaužė A. ir K. Rykovus. Jaunimo pergalę lėmė paskutiniame kėlinyje pelnyti du taškai, nors paskutinio akmens paleidimo teisę turėjo Rykovai.
D. Kiudys prisipažįsta, kad pačiame žaidime klaidų buvo daug, tačiau laimėjus čempionatą, pasirodymo negalima vertinti neigiamai.
„Pergalė yra pergalė – taškas. Miglė dabar yra dvyliktokė, todėl visas dėmesys sutelktas į pasiruošimą abitūros egzaminams. Norėjosi sezoną emociškai baigti ramiai. Kerlingas – komandinis žaidimas, reikalaujantis iš žaidėjų tarpusavio susižaidimo, supratimo ir vienas kito pajautimo. Tam reikia ne vienų metų ir daug treniruočių laiko. Žaidžiant su dukra tą laiką galima „sutrumpinti“, nes jau suprantame vienas kitą iš menkiausio elgesio, kuris kitiems gal būti net nepastebimas. Nejautėme įtampos ar streso. Varžybų metu ryšys tarp manęs ir dukros išryškėjo kitomis spalvomis“, – pasakojo D. Kiudys.
M. ir D. Kiudžių triumfas Lietuvos čempionate jiems suteikė teisę spalio mėnesį dalyvauti atrankoje į pasaulio mišrių dvejetų kerlingo čempionatą. D. Kiudys neslepia, kad šio savaitgalio pasirodymas Latvijoje parodė, kad jis dar turi parako, o Miglei tai buvo puiki treniruotė ruošiantis pasaulio bei Europos čempionatams, nes ji taip pat yra Lietuvos moterų rinktinės narė bei jaunimo merginų komandos kapitonė. Tai kol kas yra jos didžiausi prioritetai.
„Mums motyvacijos ir noro pakanka, bet pasiruošimui pasaulio čempionato atrankai nėra nei laiko, nei galimybių. Rygos kerlingo halė užsidarė vasaros atostogoms, o Lietuvoje kol kas vis dar neturime arenos“, – liūdną Lietuvos realybę priminė D. Kiudys.
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