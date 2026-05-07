 LTOK: Olimpinio komiteto sprendimas atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams – nuviliantis

2026-05-07 19:32
BNS inf.

Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK) ketvirtadienį atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) sprendimą vadina nuviliančiu.

Daina Gudzinevičiūtė / L. Balandžio/BNS nuotr.

„LTOK nepritaria šiam sprendimui. Negalime apsimesti ir sakyti, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą baigėsi. Raginame federacijas parodyti principingumą ir neleisti Rusijos agresiją remiančios šalies atletams demonstruoti tarptautinėse varžybose nacionalinius simbolius“, – pranešime cituojama LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Anot komiteto, TOK sprendimas palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies sportininkams sugrįžti su savo simbolika į tarptautinę areną.

„Realybė nepasikeitė, todėl jokie formalūs pataisymai negali pateisinti agresorių ar juos remiančių šalių simbolikos sugrįžimo į stadionus, kol vyksta aktyvūs kariniai veiksmai ir pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas“, – rašoma pranešime.

LTOK pabrėžia, kad nacionalinių simbolių naudojimas tarptautinėse arenose yra tiesioginis karą sukėlusios Rusijos bei ją remiančios Baltarusijos „minkštosios galios“ instrumentas, kurio tikslas – normalizuoti neteisėtą veiklą ir skaldyti vieningą tarptautinės bendruomenės poziciją.

TOK vykdomąjį komitetą sudaro 15 narių – TOK prezidentė ir keturi viceprezidentai bei 10 narių. Baltijos šalių atstovų vykdomajame komitete nėra.

BNS skelbė, kad apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems dalyviams.

Daina Gudzinevičiūtė

Sprendimus turi priimti ne kokie nors komitetai, kažkokios gaujos nariai, o sportininkai - nedalyvauti kompanijose su teroristinėmis valstybėmis - visomis kariaujančiomis grobikiškus karus - nuo žydų iki jav. Jei vaidinama demokratija, tai ir turi būti elgiamasi demokratiškai, atsiklausius daugumos nuomonės. Juk pripaišomas bendrininkavimas su nusikaltėliais žmonėms, bendravusiems su teisiamaisiais ar nuteistaisiais, tai koks čia skirtumas?
