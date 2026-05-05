Metimų čempionate – Gudžiaus triumfas ir rekordinė jaunoji Aleknaitė

Iš kartos į kartą
Bene laukiamiausia pirmenybių akimirka buvo A. Gudžiaus ir Martyno Aleknos susidūrimas. Lietuvos vardą nuolat garsinantys lengvaatlečiai šįkart sektoriuje žengė koja kojon, visgi galiausiai triumfavo daugiau patirties turintis A. Gudžius. Jis įrankį geriausiu bandymu nuskraidino 64,52 m, tuo metu sidabrą iškovojęs M. Alekna – lygiai 62 m. Trečią vietą užėmė Lietuvai kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse atstovavęs ir ten sidabrą iškovojęs Mažvydas Paurys – 56,19 m.
A. Gudžiui džiaugsmas buvo dvigubas – jo sūnus Andrius dalyvavo jaunučių (iki šešiolikos metų) varžybose, kur pasiekė geriausią karjeros rezultatą (41,50 m) ir užėmė trečią vietą. Jaunasis Gudžius nusileido tik Matui Žerlauskui (44,30 m) ir Einorui Genčiui (41,93 m).
Tuo metu Aleknų dinastijos atstovė Gabrielė Aleknaitė užtikrintai triumfavo jaunuolių kategorijoje – ji diską nuskraidino net 44,57 m, pagerino asmeninį rekordą (44,30 m), o artimiausią varžovę aplenkė daugiau nei keturiolika metrų. Bendroje įskaitoje su suaugusiomis septyniolikmetės Gabrielės rezultatas buvo ketvirtas.
Čia triumfavo E. Baranauskienė, kuri taip pat pasiekė asmeninį rekordą – 51,40 m. Simboliška, kad neseniai sūnaus susilaukusi ir kurį laiką sektoriuje nesivaržiusi Eglė pergalę iškovojo būtent per Motinos dieną, tad ir aukso medalį diskininkė skyrė atžalai. Sidabrą iškovojo Paulina Stuglytė (49,74 m), bronzą – Sonata Rudytė (48,87 m).
Tarp geriausių Europoje
Čempionate krito ne tik asmeniniai rekordai, bet ir svarbūs normatyvai. Jaunosios disko metikės Gintarė Minevičiūtė ir Viktorija Urbelytė įvykdė Europos jaunių (iki aštuoniolikos metų) čempionato normatyvą – abi diską nusviedė toliau nei 40,50 m: Gintarė – 41,69 m, Viktorija – 41,07 m. Pirmenybės vyks jau liepos mėnesį Rietyje (Italijoje).
Tuo metu pernai Europos jaunimo (iki 20 metų) čempionate bronzą iškovojusi ieties metikė Orinta Navikaitė ryžtingai žengia suaugusiųjų čempionato link – Palangoje įrankį nuskraidino toliausiai karjeroje (56,63 m) ir renka svarbius reitingo taškus. Jau gegužės 8 d. Orintos laukia ir „World Athletics“ bronzinio turo varžybos Čekijoje, kur lengvaatletė gali dar labiau sustiprinti galimybes rugpjūtį varžytis Birmingame (Jungtinėje Karalystėje) vyksiančiame Europos lengvosios atletikos čempionate.
