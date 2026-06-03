Naujiena „Aurum 1006 km powered by Hankook“ programoje: laukia dar daugiau lenktynių

„Mitjet Baltics“ Palangoje taps trečiuoju šio čempionato etapu. Prieš tai dalyviai varžysis Rygoje ir Kaune, o sezoną užbaigs Parnu trasoje Estijoje. Pirmajame šių metų etape Rygoje startavo aštuoni automobiliai iš penkių komandų, o Palangoje tikimasi sulaukti apie dvylika automobilių.
„Aurum 1006 km powered by Hankook“ organizatorių teigimu, „Mitjet Baltics“ įtraukimas į savaitgalio programą yra gera žinia tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Renginys net ir vykstantis jau 27 kartą vis dar plečiasi, didėja jo sportinė programa, o tarp pagrindinių lenktynių važiavimų žiūrovai turės dar daugiau veiksmo trasoje.
„Mitjet“ serija Prancūzijoje gyvuoja nuo 2012 metų, o šiandien tokie čempionatai vyksta Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje ir Baltijos šalyse. „Mitjet 2l“ – tai tikras lenktyninis automobilis su dviejų litrų darbinio tūrio varikliu, išvystantis apie 230 AG, sveriantis apie 820 kg ir galintis pasiekti maždaug 220 km/val. maksimalų greitį. Visi automobiliai ruošiami pagal vienodus techninius reikalavimus, todėl pagrindiniu skirtumu tampa ne biudžetas ar techniniai sprendimai, o vairuotojo darbas trasoje.
„Mitjet 2L“ yra labai gerai subalansuotas lenktyninis įrankis. Jis tinka ir jauniems sportininkams nuo 16 metų, ir pradedantiesiems, ir vadinamiesiems „gentlemen“ pilotams. Automobilis greitas, lengvas, malonus vairuoti, o aiškus sportinis bei techninis reglamentas leidžia geriau planuoti sezono išlaidas“, – pasakojo „Mitjet Baltics“ ambasadorius Baltijos šalyse Povilas Jankavičius.
Dar viena šios serijos stiprybė – dinamiškas formatas. Pagal preliminarią Palangos savaitgalio programą ketvirtadienį numatytos dvi 20 minučių treniruotės, penktadienį – 15 minučių kvalifikacija ir pirmosios 15 minučių lenktynės, o šeštadienį ryte, prieš pagrindinių 1006 km lenktynių rikiuotės procedūras, vyks antrosios 15 minučių lenktynės. Apdovanojimai planuojami iš karto po kiekvieno finišo.
Intrigos turėtų pridėti ir antrųjų lenktynių starto tvarka – dalis pirmajame važiavime finišavusių sportininkų startuos apversta rikiuote. Tai reiškia, kad trasoje bus daugiau kovos, lenkimų, o rezultatas sunkiai prognozuojamas.
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