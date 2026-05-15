Paplūdimio tinklininkės Paulikienė ir Raupelytė žengė į turnyro Kinijoje ketvirtfinalį

Grupės nugalėtojomis tapusios lietuvės atkrintamąsias varžybas pradėjo nuo antrojo rato – aštuntfinalio. Šiame etape mūsiškės po atkaklios kovos 2:0 (21:19, 26:24) nugalėjo šveicares Annique Niederhauser ir Menią Bentele.
Ketvirtfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su australėmis Jasmine Fleming ir Elizabetch Alchin.
Kita Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Kovalskaja užėmė 17-ąją vietą. Jos pirmajame atkrintaųjų varžybų rate 0:2 (16:21, 19:21) nusileido japonėms Miki Ishii ir Mayu Kikuchi.
Vyrų varžybose 17-i liko Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Jie kovoje dėl pirmosios vietos grupėje 0:2 (14:21, 14:21) neatsilaikė prieš turnyro favoritus čekus Tadeasą Trousilą ir Davidą Schweinerį, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate po dramatiškos kovos 1:2 (21:18, 22:24, 14:16) pralaimėjo ukrainiečiams Antonui Moisejevui ir Vitalijui Savvinui.
Bendrą turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
