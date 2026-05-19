Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus Baltarusijai ir Rusijai

Šeštadienį ir sekmadienį Šarm aš Šeiche posėdžiavęs organizacijos vykdomasis komitetas trumpame pranešime spaudai nurodė, kad apribojimų atšaukimas įsigalioja iš karto.
Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybas su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralūs sportininkai.
Jie taip pat gali varžytis kaip komandos, o ne tik kaip pavieniai asmenys, be to, atsisakyta reikalavimų, kad jie neturėtų aktyviai remti karo Ukrainoje ir nebūtų sudarę sutarčių su kariuomene ar saugumo tarnybomis.
„World Gymnastics“ nepateikė jokio šio sprendimo pagrindimo, kuris neatitinka naujausių Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijų, kai anksčiau šį mėnesį patarta tarptautinėms federacijoms grąžinti baltarusius, bet ne rusus.
Dabar Rusijos ir Baltarusijos gimnastams atvertos durys kvalifikuotis į 2028 metų olimpines žaidynes Los Andžele.
Dziudo ir plaukimo atstovai taip pat balsavo už visišką abiejų šalių grąžinimą, o boksas apsiribojo TOK pavyzdžiu ir atšaukė apribojimus tik baltarusiams.
Kitos organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir Pasaulio lengvosios atletikos organizacija „World Athletics“, toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių sportininkų į savo varžybas.
