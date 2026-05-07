Pasaulio ledo ritulio čempionate – lietuvių pralaimėjimas po baudinių serijos

Vienintelį įvartį Lietuvai pelnė Martynas Grinius (17:29, Dovydas Jukna).
Lietuvos rinktinei pirmajame kėlinyje pavyko laikytis žaidybinio plano ir tai atnešė sėkmę. Tik Emilijus Krakauskas kėlinio pradžioje apmaudžiai prasižengė ir paliko komandos draugus mažumoje, tačiau vėliau visa komanda kone idealiai sužaidė likusią kėlinio dalį. Atidavę aikštės ir ritulio kontrolę varžovams, lietuviai labai pavojingai kontratakavo ir turėjo keletą progų pasižymėti. Vieną jų išnaudojo M. Grinius, kai varžovą atakavęs ir perėmęs ritulį D. Jukna pats galėjo pelnyti įvartį, o nepataikęs sugebėjo atlikti rezultatyvų perdavimą.
Po pirmosios pertraukos Prancūzija išlygino rezultatą. Vėliau varžovai patikrino abiejų Lietuvos rinktinės vartų virpstų skambesį, iššoko dviese prieš vartininką, tačiau mūsiškiai gynėsi patikimai. Kėlinio pabaigoje pora pavojingų išpuolių suorganizavo ir lietuviai.
Trečiajame kėlinyje abi komandos sunkiai skynėsi kelią patogaus metimo link, ir rungtynės persikėlė į pratęsimą, kurio paskutinę sekundę pergalę lietuviams galėjo išplėšti M. Grinius.
Baudinių serijoje sėkmė lydėjo Prancūziją, kuri įsirašė septintąjį tašką, iškovojusi antrąją pergalę čempionate po baudinių.
Prancūzija atliko 30 metimų į vartų plotą, Lietuva – dešimčia mažiau.
Geriausiu Lietuvos komandoje pripažintas M. Grinius.
Atkakliai besiklostančio čempionato paskutinėse rungtynėse Lietuvos rinktinė penktadienį 20.30 val. susitiks su šeimininke Lenkija. Lietuviai dar neprarado šansų išsaugoti vietą divizione, tačiau jos likimas – geresnį rezultatą tarpusavio rungtynėse turinčios Japonijos rinktinės rankose. Japonai šiandien 20.30 val. žaidžia su Lenkija, rytoj – 17 val. su Ukraina.
Naujausi komentarai