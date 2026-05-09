Pergalės šampanas – ne visiems

Lyderis – devyniolikmetis
Majamyje surengtą F1 ketvirtą etapą laimėjęs devyniolikmetis K. Antonelli („Mercedes“ komanda) įsitvirtino šio sezono lyderio pozicijoje (100 taškų).
JAV trasoje antrą ir trečią vietas užėmė „McLaren“ atstovai – britas Lando Norrisas ir australas Oscaras Piastris, tačiau bendroje įskaitoje jie – atitinkamai ketvirtoje (51 tšk.) ir šeštoje (43 tšk.) vietose.
Antroje pozicijoje – britas George’as Russellas („Mercedes“, 80 tšk.), trečias – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 59 tšk.), penktas – britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“, 51 tšk.).
Kitas pasaulio čempionato etapas numatytas gegužės 22–24 d. Kanadoje.
Taisyklių įkaitai
K. Antonelli šį sezoną dėl amžiaus apribojimų negali mėgautis tradiciniu šampanu, kuriuo pagerbiami etapų prizininkai.
Italui įteikiamas butelis „French Bloom“ putojančio nealkoholinio gėrimo, pagaminto iš šardonė ir ’Pinot noir’ veislės vynuogių.
Taisyklė galioja ir „Racing Bulls“ komandai atstovaujančiam aštuoniolikmečiui britui Arvidui Lindbladui, bet jis kol kas nė karto nepateko į greičiausių trijules.
Šį sezoną jaunimėlis šampano tikrai negaus Austrijoje (8-as etapas – birželį), Belgijoje (10-as etapas – liepą), taip pat kitose JAV vyksiančiose lenktynėse (17-asis etapas – spalį Ostine, 20-asis – lapkritį Las Vegase), galiausiai Katare ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose (jeigu varžybos šiose valstybėse nebus atšauktos dėl sudėtingos geopolitinės padėties).
Artimųjų Rytų šalyse, kur alkoholiniai gėrimai uždrausti arba itin griežtai reglamentuojami, lenktynininkai dažniausiai gurkšnoja „Waard“ – kokteilį iš rožių spalvos ir skonio gazuoto vandens ir granatų sulčių.
Debiutas – Prancūzijoje
Pirmąkart šampanas per automobilių sporto varžybas buvo iššautas 1906-aisiais, kai pergalę Le Mano „Grand Prix de l'Automobile Club de France“ lenktynėse šventė vengras Ferenzas Sziszas.
1950-aisiais iškilmių gėrimas debiutavo F1 bendruomenėje – „Moet et Chandon“ gurkštelėjo šeštą etapą Prancūzijoje laimėjęs legendinis argentinietis Juanas Manuelis Fangio.
Laistyti varžovus ir sirgalius prabangiu putokšliu F1 trasose pradėta 1969-aisiais – tai po varžybų Silverstoune padarė prisiekęs blaivininkas škotas Jackie Stewartas.
1950–1999 m. ir šį sezoną šampaną F1 organizatoriams tiekia „Moet et Chandon“, 2000–2016 m. tai darė „Mumm et Cie“, 2017–2020 m. – „Carbon“, 2021–2025 m. – „Ferrari Trento“.
Nugalėtojui – pienas
Ypatinga tradicija išsiskiria žiedinės lenktynės „Indy-500“ – nugalėtojas išgeria butelį paprasto arba šokoladinio pieno.
Kai kuriose „Nascar“ trasose prizininkai mėgaujasi alumi. Jeigu sportininkas yra jaunesnis nei 21 metų, tuomet gauna kokakolos arba obuolių sulčių.
Motociklų elito „MotoGP“ varžybų jaunieji lyderiai gali pasmaguriauti nealkoholiniais „Prosecco“ arba „Limoncello“.
