Permaininga diena Argentinoje: Baciuška dėl baudos minučių liko trečias

Diena „Stock“ klasėje prasidėjo itin aktyvia Saros Price ataka. Amerikietė pirmoje greičio ruožo dalyje buvo išsiveržusi į priekį ir vienu metu prieš Baciušką bei Stéphane’ą Peterhanselį turėjo daugiau nei septynių minučių pranašumą. Tai ją buvo pakėlę ir į virtualią bendros įskaitos lyderės poziciją, tačiau antra etapo dalis viską apvertė aukštyn kojomis.
Tarp 179 ir 222 km žymų Baciuškai su Vidaliu pavyko susigrąžinti visą prarastą laiką ir dar išsiveržti į priekį. Vis dėlto, kaip po finišo paaiškino pats sportininkas, diena nuo pat pradžių nebuvo paprasta: „Ne kokia šiandien diena, sakyčiau, labai permaininga. Nuo pat pradžių kopose susidūrėme su variklio kaitimu, tad turėjome saugoti automobilį, kad neperkaistų variklis. O kai kaista, nėra galios. Vėliau pavyko išsiveržti į priekį, bet finišavę pirmoje vietoje sužinojome, kad gavome dvylikos minučių baudą už greičio viršijimą tam tikrose zonose.“
Po pritaikytos baudos Baciuškos laikas etape siekė 5 val. 7 min. 43 sek. Pirmąją vietą „Stock“ klasėje iškovojo Sara Price, finišavusi per 4 val. 58 min. 41 sek., antras liko Stéphane’as Peterhanselis – 5 val. 3 min. 10 sek.
Bendroje „Stock“ klasės įskaitoje po trijų etapų Baciuška dabar nuo lyderio Peterhanselio atsilieka 4 min. 1 sek., o nuo antroje vietoje esančios Saros Price – vos 40 sek. Nors situacija po šios dienos tapo sudėtingesnė, pats lietuvis išlieka kovingai nusiteikęs: „Dar daugiau nei 600 km laukia greičiui. Bandysime revanšuotis – nuo pirmos vietos esame 4 min. 1 sek. „Stock“ klasėje.“
Trečiasis etapas buvo permainingas ne tik „Stock“, bet ir bendroje automobilių įskaitoje. Ilgiausias šio ralio greičio ruožas sudaužė ne vieno lyderio planus: Carlosas Sainzas sustojo dėl techninių problemų, Lucasas Moraesas ir João Ferreira susidūrė tarpusavyje, o abu vėliau buvo priversti pasitraukti iš etapo. Po šios dienos bendroje įskaitoje pasikeitė ir lyderis – Henkas Lateganas iškovojo etapo pergalę bei perėmė pirmąją vietą bendroje įskaitoje. Antras etape finišavo Sébastienas Loebas, trečias – Sethas Quintero.
Organizatoriai trečiąją dieną ne veltui vadino vienu rimčiausių šio ralio išbandymų. Trasa driekėsi per kopas, akmenuotas atkarpas, sausas upių vagas ir „fesh-fesh“ zonas, kuriose smulkios dulkės gali akimirksniu sumažinti matomumą ir apsunkinti ne tik vairavimą, bet ir technikos darbą. Tokios sąlygos dar kartą priminė, kad Argentinoje greitis yra tik viena rezultato dalis – čia lygiai taip pat svarbu tikslumas, technikos tausojimas ir gebėjimas išgyventi iki finišo.
Ketvirtajame etape sportininkai judės iš San Rafaelio atgal į San Chuaną. Organizatorių teigimu, maršrutas prasidės kalnuotose vietovėse, kur keliai kils į daugiau nei 3 000 metrų aukštį virš jūros lygio. Vėliau lauks sausos upių vagos, krypties keitimai, vietos, kur bus svarbu tiksliai patvirtinti kelio taškus, o finalinėje dalyje – greitos ir klastingos „fesh-fesh“ atkarpos, būdingos San Chuano regionui.
Kova „Stock“ klasėje po trečiojo etapo išlieka visiškai atvira – iki ralio finišo dar liko dvi dienos ir daugiau nei 600 km greičio ruožų.
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