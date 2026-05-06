Po pertraukos atkurta Lietuvos vyrų kerlingo rinktinė pradėjo kovą dėl vietos pasaulio čempionate

Šiame turnyre iš viso varžosi septyniolika rinktinių. Jos kovoja dėl dviejų kelialapių į antrąjį ir lemiamą atrankos etapą.
Atsinaujinusiai Lietuvos rinktinei atstovauja Matas Junevičius, Domas Ramazauskas, Donatas Kiudys ir Rokas Sadauskas.
Mūsiškiai pateko į A grupę, kurioje taip pat žaidžia Anglijos, Vengrijos, Serbijos, Ukrainos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Sakartvelo ir Slovėnijos akmenslydininkai.
„Labai smagu, kad šiais metais susibūrė jaunimas. Šiame sezone, nuo spalio mėnesio, į treniruotes vis ateidavo vis daugiau vyrukų ir jau gruodžio mėnesį buvo aišku, kad turime keturis jaunuolius ir vieną patyrusį žaidėją, kurie gali susiburti į rinktinę. Su komanda startavome mažais žingsniais – Rygos turnyruose pasibandėme savo jėgas ir pamatėme, kad yra didelis potencialas komandos augimui. Dėl to nusprendėme dalyvauti pasaulio čempionate“, – sakė A. Vaičekonytė.
Pirmosiose turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinė po atkaklios kovos 4:7 pralaimėjo Ukrainos komandai.
Mūsiškiai po trijų kėlinių dar pirmavo 3:2, bet tuomet sekė trys pralaimėti kėliniai iš eilės, kurie ir nulėmė pirmąją nesėkmę.
„Pirmosios rungtynės lietuviams buvo įtemptos. Mums dar trūksta patirties, o ir pirmųjų rungtynių jaudulys, tikėtina, irgi pakišo koją“, – svarstė A. Vaičekonytė.
Trečiadienį lietuviai susitiks su Vengrija ir Kroatija, ketvirtadienį – su Sakartvelu. Paskutinės grupės rungtynės laukia sekmadienį. Po dvi stipriausias grupių komandas pateks į pusfinalį, kurių laimėtojai pateks į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą.
„Šiame čempionate mūsų pagrindinis tikslas yra įgauti patirties, pasilyginti su kitomis komandomis. Norime išsiryškinti savo klaidas ir stiprybes, kad kitą sezoną jau galėtume pradėti užtikrintai ir su konkrečiais tikslais“, - pabrėžė A. Vaičekonytė.
