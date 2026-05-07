Po šalį pasklido jaunių medaliai

Čempionams – premijos
Kauno ringe jėgas išmėgino 117 vaikinų ir 39 merginos. Aštuonis aukso medalius iškovojo vilniečiai, keturis – Biržų boksininkai, tris – palangiškiai.
Antrus metus iš eilės šios amžiaus grupės čempionais tapo Germantas Rusys (Palanga, svorio kategorija iki 60 kg), Nikolajus Kazencevas (Kėdainiai, iki 70 kg) ir Gabrielė Bartoškaitė (Palanga, iki 46 kg), Akvilė Šiupieniūtė (Kaunas, iki 57 kg), Gintarė Auželytė (Vilnius, iki 66 kg), Amina Komar (Vilniaus rajonas, iki 70 kg), Goda Aleksandravičiūtė (Marijampolė, iki 75 kg).
Prizines vietas užėmė iš viso trylikos šalies miestų bei Kauno ir Vilniaus rajonų boksininkai.
Finaluose triumfavusiems sportininkams LBF vadovas E. Rutkauskas ir Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas Rimantas Rutkauskas įsteigė specialius prizus – 100 eurų premijas.
„Manau, kad geriausi šalies boksininkai turėtų būti skatinami ne vien aukso medaliais ar padėkomis. Premijos – papildoma motyvacija daugiau treniruotis, gerinti meistriškumą“, – sakė E. Rutkauskas.
Rinktinė – į Budvą
Europos septyniolikmečių boksininkų čempionatą planuojama surengti spalio mėnesį Budvoje (Juodkalnija).
Pernai Kienbaume (Vokietijoje) įvykusiame Senojo kontinento jaunių čempionate dalyvavo devyniolika Lietuvos sportininkų. Bronzos medalius iškovojo kaunietė Miglė Griškonytė ir vilnietė Evelina Leščik.
2024-aisiais Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) į finalą patekusi E. Leščik atsisakė kovoti su Rusijos atstove Samira Itonieva ir pelnė sidabro medalį. Bronzą iškovojo vilnietė Jelizaveta Jakimova ir pasvalietis Giedrius Bačianskas.
Pastarąjį kartą aukso medalį parvežė Evaldas Petrauskas – 2008-aisiais iš Plovdivo (Bulgarija).
Tarp svečių – australai
Kitą savaitę Kaune vyks jubiliejinis – 30-asis – tarptautinis Algirdo Šociko bokso turnyras.
„Laukiame dalyvių iš penkiolikos užsienio šalių“, – sakė „Kauno dienai“ varžybas organizuojančios KBF vadovas R. Rutkauskas.
Tarp paraiškas jau pateikusių komandų – Australijos. Boksuotis Kaune ketina septyni sportininkai: šalies čempionas Willas Mlasicas (iki 70 kg), vicečempionai Johny Dale’as (iki 60 kg), Joshua Heske (iki 90 kg) ir Raphaelis Barone’as (per 90 kg) bei Tajus Harringtonas (iki 55 kg), Arthuras Ensallas (iki 80 kg) ir Bilalas Souiedas (iki 85 kg).
Pernai A. Šociko turnyre dalyvavo 50 boksininkų iš devynių šalių. Aukso medalius iškovojo mūsiškiai Ana Starovoitova, Edgaras Skurdelis, Aleksandras Trofimčiukas, Robertas Liorančas, Darius Voišnorovičius, Jonas Jazevičius, Algirdas Baniulis.
Čempionai
2026 m. Lietuvos jaunių bokso čempionato aukso medalius iškovojo:
Gabrielė Bartoškaitė (Palanga, svorio kategorija iki 46 kg), Mariama Karlonaitė (Vilnius, iki 48 kg), Milvyda Vieržbickaitė (Pasvalys, iki 50 kg), Emilija Barkovska (Vilniaus rajonas, iki 52 kg), Eimantė Bakučionytė (Vilnius, iki 54 kg), Akvilė Šiupieniūtė (Kaunas, iki 57 kg), Milita Liutkutė (Kėdainiai, iki 60 kg), Eleja Jasilionytė (Vilnius, iki 63 kg), Gintarė Auželytė (Vilnius, iki 66 kg), Amina Komar (Vilniaus rajonas, iki 70 kg), Goda Aleksandravičiūtė (Marijampolė, iki 75 kg), Liepa Vinkšnelytė (Panevėžys, per 80 kg);
Jokūbas Kartanas (Kaunas, iki 44 kg), Kostas Klivečka (Vilnius, iki 46 kg), Domantas Kulbis (Biržai, iki 48 kg), Karolis Michalkevičius (Vilniaus rajonas, iki 50 kg), Vakaris Kiseliūnas (Biržai, iki 52 kg), Ilja Makarevičius (Vilnius, iki 54 kg), Renatas Sabovičius (Vilnius, iki 57 kg), Germantas Rusys (Palanga, iki 60 kg), Nojus Naumcevas (Palanga, iki 63 kg), Rytis Didika (Vilnius, iki 66 kg), Nikolajus Kazencevas (Kėdainiai, iki 70 kg), Dominykas Garbenis (Šiauliai, iki 75 kg), Matas Šimkus (Panevėžys, iki 80 kg), Emilis Kavaliūnas (Biržai, per 80 kg).
