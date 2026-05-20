Šaudymo iš lanko sezono startas Lietuvoje pažymėtas šalies rekordų lavina

Varžybose dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš Lietuvos bei Latvijos. Pirmą sykį varžybos buvo rengiamos „Double Round“ formatu. Čia sportininkai turėjo atlikti dvi šaudymo serijas po 72 strėles, o galutinę rikiuotę lėmė abiejų šaudymų metu surinktų taškų suma. Palankus oras leido lankininkams fiksuoti puikius rezultatus.
Vyrų olimpinių lankų grupėje triumfavo Adamas Krulis (LSK) – 1 262 taškai. Vos vienu tašku atsiliko sidabro medalį pelnęs Paulius Pocius („SM Gaja“; 1 261 tšk.), o trečioji vieta atiteko Ramūnui Norvainiui („Trys iksai“; 1 195 tšk.).
Tarp moterų, šaudžiusių olimpiniais lankais, nepralenkiama buvo latvė Marta Runiškova (1 171 tšk.). Antrąją poziciją užėmė Paulina Buinauskaitė („Žaliasis lankas“; 1 148 tšk.), trečiąją – Austėja Kopcikaitė (LSK; 1 145 tšk.).
Vyrų skriemulinių lankų varžybose aukso medalį iškovojo Jonas Grigaravičius (Utenos lankininkų klubas), surinkęs 1 392 taškus. Šis rezultatas – naujas Lietuvos vyrų ir jaunimo rekordas.
Antroje vietoje liko nugalėtojo tėtis Marius Grigaravičius (Utenos lankininkų klubas; 1 375 tšk.), trečioje – Ugnius Timinskas („Žaliasis lankas“; 1 345 tšk.).
Penktą vietą užėmęs Remigijus Bileišis („Utenos lankininkų klubas“; 1 321 tšk.) pagerino Lietuvos veteranų rekordą.
Tarp moterų dominavo Inga Timinskienė („Žaliasis lankas“). Ji su 1 384 taškais taip pat pagerino Lietuvos rekordą.
„Labai džiaugiuosi tuo, kaip šįkart pavyko šaudyti. Oras buvo geras ir galvoje turėjau aiškų vaizdą, kokius šūvius norėjau atlikti. Man viskas taip beveik ir pavyko. Ne visada buvo lengva išlikti susikaupusiai, kai varžybose vyko tiek daug dalykų, tačiau vis dar jaučiu, kad yra kur tobulėti. Ir tai mane labai motyvuoja“, – mintimis dalijosi I. Timinskienė.
Antrąją vietą užėmė Jolita Antanaitytė-Garškienė (LSK; 1 332 tšk.), trečiąją – Gunda Vanesa Pupeikytė (Utenos lankininkų klubas; 1 320 tšk.), užfiksavusi Lietuvos jaunimo merginų rekordą.
Vyrų paprastųjų lankų grupėje auksą iškovojo ir suaugusių bei senjorų Lietuvos rekordus pagerino Ernestas Vilkauskas (LSK) su 1 216 taškų. Jis pirmoje 72 šūvių serijoje surinko 610 taškų ir čia taip pat užfiksavo įprasto kvalifikacinio formato Lietuvos rekordus – tiek vyrų, tiek senjorų grupėse.
Antras Utenoje buvo Audrius Račkauskas („Kauno lankininkai“; 1 173 tšk.), trečias – Darius Pivoras („Jaunimo brizas“; 1 154 tšk.).
Moterų paprastųjų lankų varžybose visą prizininkių pakylą užėmė „Kauno lankininkų“ atstovės – Lietuvos rekordą užfiksavusi Dovilė Taletavičienė (1 075 tšk.), Ligita Pūrienė (1 059 tšk.) ir Vilma Švarcovaitė (1 046 tšk.).
Ilgųjų ir tradicinių lankų varžybose nugalėjo Vladimiras Mosinas (LSK; 890 tšk.). Jis užfiksavo naujus Lietuvos vyrų ir senjorų rekordus.
Sidabrą pelnė latvis Aleksejs Runiškovs (847 tšk.), bronzą – Marijus Taletavičius („Kauno lankininkai“; 716 tšk.).
Trys Lietuvos lankininkai – Inga Timinskienė, Jonas Grigaravičius ir Ugnius Timinskas – šią savaitę Antalijoje (Turkija) dalyvauja Europos šaudymo iš lanko čempionate. Visi jie startuoja skriemulinių lankų grupėje.
