Skaudus pralaimėjimas: Lietuvos ledo ritulio rinktinė nusileido Japonijai

Lietuvos rinktinei įvarčius pelnė Martynas Grinius (25:40, Emilijus Krakauskas, Eimantas Noreika) ir Ugnius Čižas (40:41, Dominykas Sadauskas, Nerijus Ališauskas).
Pirmajame kėlinyje lietuviai nesugebėjo susitvarkyti su įtampa ir dažnai pažeidinėjo taisykles. Japonija išnaudojo vienintelę kiekybinę persvarą iš penkių lietuvių pražangų, o kėlinį lietuvaičiai baigė žaisdami trise prieš penkis.
Pražangų šleifas persikėlė į antrą kėlinį ir jo pradžioje Japonija dar kartą išnaudojo daugumą.
Kėlinio viduryje kiekybinę persvarą išnaudojo Lietuva, o M. Griniaus įvartis pažadino rinktinę. Lietuviai perėmė iniciatyvą, pradėjo dažniau grasinti varžovų vartams, atliko aštuoniolika metimų į vartų plotą, tačiau įvarčio pelnyti nepavyko.
Trečiojo kėlinio pradžioje varžovų pražangos sulaukę lietuviai daugumoje idealiai įžaidė ritulį ir išlygino rezultatą. Ant ledo prasidėjusią bekompromisę kovą per pagrindinį laiką galėjo laimėti abi komandos, tačiau neišnaudojo progų ir rungtynės persikėlė į pratęsimą. 35 pratęsimo sekundę japonai pelnė įvartį ir išplėšė pergalę.
Geriausiu Lietuvos rinktinės rungtynių žaidėju pripažintas vartininkas Faustas Nausėda. Lietuviai į varžovų vartų plotą metė 35 kartus, varžovai tai padarė 28 kartus.
Lietuvos rinktinei čempionate liko dvejos galimybės iškovoti taškus ir išvengti paskutinės vietos divizione. Ketvirtadienį 13.30 val. laukia akistata su olimpinių žaidynių dalyve Prancūzija, penktadienį 20.30 val. – dvikova su čempionato šeimininke Lenkija.
