Tarp varžovų buvo vėjas ir sniegas

Pakvietė atvykti A. Robbeną
Buvęs krepšininkas M. Kalnietis tradicinio Kauno „Akropolio“ maratono pagrindinę distanciją – 42 km 195 m – nubėgo per 2 val. 59 min. 58 sek.
Tai geresnis rezultatas, nei yra pasiekęs M. Kalniečio mėgstamas Nyderlandų futbolininkas Arjenas Robbenas (3 val. 13 min. 40 sek.).
„Kai sužinojau, kad jis savo pirmą maratoną įveikė per tokį laiką, man tai buvo kažkas iš kosmoso srities. Norisi pagerinti jo rekordą“, – prieš bėgimą teigė M. Kalnietis.
Varžybų dieną oro sąlygos buvo permainingos – žvarbų vėją ir sniegą keitė saulė.
„Labai tikėjausi neviršyti trijų valandų. Baugino vėjas, tad džiaugiuosi pasiekęs tikslą“, – sakė M. Kalnietis, socialiniame tinkle pakvietęs A. Robbeną kitąmet atvykti į Kauną ir palenktyniauti.
„Pažiūrėsime, kuris iš mūsų sukaupęs daugiau patirties: tu – „Bayern“ ir „Chelsea“ klubuose, ar aš – „Žalgiryje“ ir Milano „Olimpia“, – rašė kaunietis.
Lietuvio ir lenkės sėkmė
14-ąjį Kauno maratoną laimėjo patyręs stajeris vilnietis Lukas Tarasevičius – nuotolį įveikė per 2 val. 25 min. 28 sek.
Antras buvo taip pat sostinės atstovas Andrejus Jegorovas – 2 val. 27 min. 40 sek., trečias finišavo vokietis Deanas Sauthoffas – 2 val. 29 min. 19 sek.
„Sunkiausia buvo antra maratono dalis – reikėjo iškentėti. Orai irgi buvo tam tikras iššūkis“, – sakė L. Tarasevičius.
Kai bėgau pavėjui, buvo linksma, tačiau prieš vėją jau buvo ką veikti.
Tarp moterų triumfavo lenkė Dalia Kampa – 2 val. 52 min. 36 sek. Vilnietė Modesta Bužerytė buvo antra – 2 val. 53 min. 02 sek., šilutiškė Kristė Hincaitė užėmė trečią vietą – 3 val. 00 min. 20 sek.
„Spontaniškai surizikavau dalyvauti ir laimėjau“, – džiaugėsi D. Kampa.
Finišavusių pirmo šimtuko gretose taip pat buvo Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, JAV, Prancūzijos, Estijos, Liuksemburgo, Airijos, Italijos, Suomijos, Čekijos, Pietų Afrikos Respublikos (PAR), Belgijos bėgikai ir bėgikės.
Favorito pergalė
Pusmaratonio (21 km 097 m) dalyviai turėjo papildomą motyvaciją – buvo kovojama dėl Lietuvos čempionato medalių.
Favorito statusą patvirtino kaunietis Remigijus Kančys – 1 val. 10 min. 25 sek. Nedaug atsilikęs antras finišavo jo auklėtinis Justinas Čekanauskas – 1 val. 10 min. 49 sek. Trečias buvo latvis Kristapas Vejšas-Abolinis – 1 val. 12 min. 12 sek.
„Porą savaičių kovojau su kažkokiu virusu, todėl dėl konkretaus rezultato tikslų nekėliau. Oras buvo geras, jeigu ne vėjas – būtų tobulas. Pavyko kontroliuoti situaciją, pasiteisino taktika“, – sakė R. Kančys.
Į pirmą dešimtuką pateko žinomas ilgų nuotolių bėgikas Aleksandras Sorokinas – 1 val. 14 min. 47 sek.
„Tai buvo tramplinas į sezoną. Pasitikrinau, kaip funkcionuoja organizmas, pajaučiau ritmą. Pavyko viskas, ką planavau, – sakė A. Sorokinas. – Pusę distancijos bėgau pavėjui, tai buvo linksma. Pulsas, mačiau, buvo nukritęs, tačiau prieš vėją jau buvo ką veikti. Žinojau, kad paskutiniai kilometrai bus sunkūs, todėl tam nusiteikiau. Bet kokiu atveju Kaune bėgti smagu, ypač kai aplink tiek daug palaikančių.“
Bėgo vaikai ir šeimos
Moterų pusmaratonį laimėjo britė Ruby Whyte-Wilding – 1 val. 17 min. 03 sek.
Lietuvos čempionės titulą pelnė alytiškė Laura Jegelevičiūtė – 1 val. 18 min. 51 sek. Sidabro medalis teko panevėžietei Neringai Songailaitei-Kovarskienei – 1 val. 21 min. 52 sek., bronzą iškovojo kita Panevėžio atstovė Gabrielė Garbauskaitė – 1 val. 24 min. 39 sek.
„Paskutiniai 8 km buvo sunkiausi, sakyčiau, mane vėjas nugalėjo. Rezultatas – ne mano skaičius, bet ir trasa man ne pati parankiausia. Visgi džiugu dalyvauti puikioje bėgimo šventėje“, – įspūdžiais dalijosi L. Jegelevičiūtė.
5 km bėgimą laimėjo latvis Nikita Samsonovas (16 min. 36 sek.) ir vilnietė Danielė Šatikaitė (18 min. 16 sek.), 10 km – vilniečiai Mantas Jankauskas (33 min. 10 sek.) ir Monika Bytautienė (36 min. 11 sek.).
Be to, emocingi buvo vaikams (400 m) ir šeimoms (1,5 km) skirti bėgimai.
Naujausi komentarai