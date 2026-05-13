Tarptautinė bokso federacija atšaukia apribojimus Baltarusijai, bet ne Rusijai

Dalyviams iš Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams.
Bokso valdančioji organizacija praėjusį mėnesį nusprendė leisti sportininkams iš Baltarusijos ir Rusijos dalyvauti jos varžybose po neutralia vėliava.
Tačiau po neseniai pateiktos Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijos ji nusprendė atšaukti šiuos apribojimus Baltarusijos boksininkams.
„Apribojimų Baltarusijai panaikinimas įsigaliojo nedelsiant ir reiškia, kad dabar ji gali dalyvauti be apribojimų“, – nurodė „World Boxing“.
Tačiau „procedūra ir toliau bus taikoma Rusijai“, pridūrė ji.
„Rusijos delegacijoms nebus leidžiama dalyvauti su nacionalinėmis vėliavomis, uniformomis ar himnais, ir jos turės praeiti išsamų patikrinimo procesą, kad galėtų dalyvauti „World Boxing“ varžybose“, – teigė ji.
Kelios federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai atšaukė savo sankcijas, leisdamos abiejų šalių sportininkams varžytis po savo vėliavomis.
Kitos organizacijos, tokios kaip Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir „World Athletics“, ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas.
Naujausi komentarai