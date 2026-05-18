Tarptautinė gimnastikos federacija panaikino draudimą rusų ir baltarusių sportininkams

Šie apribojimai buvo įvesti 2022 m. vasario mėn., Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą.
Už draudimo panaikinimą FIG vykdomasis komitetas nubalsavo gegužės 16–17 d. susitikime Šarm el Šeiche.
Komiteto sprendimas jau įsigaliojo.
Apribojimų panaikinimas apima visas penkias Rusijos gimnastikos federacijos disciplinas: meninę gimnastiką, ritminę gimnastiką, šuolius ant batuto, sportinę akrobatiką ir aerobinę gimnastiką, praneša Rusijos sporto laikraštis „Sovetsky Sport“.
Su Rusijos vėliava pirmieji varžysis sportinės akrobatikos atstovai. Gegužės 29–31 d. Bulgarijos mieste Burgase vyks šios sporto šakos Pasaulio taurės etapas.
Portalas Sports.ru primena, kad Rusijos gimnastai nuo 2024 m. varžėsi su neutralia vėliava.
ELTA primena, kad pernai gruodį Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) rekomendavo tarptautinėms federacijoms leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti jaunimo varžybose su savo šalių uniformomis, vėliavomis ir himnais, kuriuos šių šalių atstovams buvo uždrausta naudoti nuo 2022 m. Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Komitetas pažymėjo, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas užtruks, tačiau pasisakė už tai, kad jos būtų taikomos 2026 m. jaunimo olimpinėse žaidynėse Dakare.
Be to, Tarptautinis paralimpinis komitetas rugsėjo mėnesį panaikino Rusijos ir Baltarusijos sportininkų suspendavimą organizacijos generalinėje asamblėjoje, atverdamas kelią šių šalių sportininkams dalyvauti Milano ir Kortinos paralimpinėse žaidynėse su savo vėliavomis. Šį sprendimą griežtai pasmerkė Ukraina.
