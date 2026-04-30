Tautvydas Barštys: kaip žydelių raudų siena – visi verkia, bet niekas nieko nenori daryti

Žirgų sportas – svarbi Lietuvai sporto šaka, praėjusioje vasaros olimpiadoje turėjusi ir savo atstovę. Ja tapo ilgametė Lietuvos dailiojo jojimo raitelė Justina Vanagaitė-Samuilė, kuriai 2024-aisiais pavyko debiutuoti žaidynėse. Tačiau šiuo metu jai tenka galvoti ne apie sportinę karjerą, o federacijos likimą.
„Nesusilaiko nuo necenzūrinių replikų „Facebook“, socialiniuose tinkluose. Žemina moteris, žemina vyrus. Iš esmės tai būtų didžiulis spjūvis mūsų žirginio sporto visuomenei“, – teigė J. Vanagaitė-Samuilė.
Tokia olimpietės kritika skirta verslininkui ir žirgyno Alytaus rajone savininkui Tautvydui Barščiui, kuris buvo vienintelis kandidatas tapti Lietuvos žirginio sporto federacijos prezidentu trečiadienį vykusiame uždarame balsavime.
„Visi padarome klaidų, kartais išsprūsta kažkokios necenzūrinės replikos. Ir visada gali ateiti ir pasakyti: „atsiprašau“, gal pasikarščiavau, bendraukime normaliai. Tai, deja, to nėra. Ir pilamas purvas dar toliau“, – kalbėjo J. Vanagaitė-Samuilė.
Tiesa, viešos kritikos sulaukęs T. Barštys trečiadienį atsisakė tapti federacijos prezidentu. Kaip pats aiškino, tokį sprendimą priėmė pamatęs, kiek daug taisytinų dalykų organizacijoje yra.
„Federacija nesusitvarkė įstatų. Finansinė ataskaita – paskutinę dieną. Tikrai nenoriu pulti į tą, srėbti tos visos...“ – tvirtino T. Barštys.
Kritiką T. Barščiui išsakė ir kai kurie kiti Lietuvos žirginio sporto federacijos valdybos nariai.
„Tai, kas buvo išsakyta viešai, tai, kas buvo pasakyta apie valdybos narius, apie apskritai federaciją, apie jos buvimą, apie tai, kokiame dugne neva tai yra, yra nepriimtina, netenkintina, netoleruotina. Taip pirmiausia neturėtų kalbėti nei kandidatas į žirginio sporto federacijos prezidentus, nei kitas asmuo, atstovaujantis federacijos interesus“, – sakė Lietuvos žirginio sporto federacijos valdybos narė Raimonda Palionytė.
Savo kandidatūrą užimti Lietuvos žirginio sporto federacijos prezidento postą atsiėmęs T. Barštys tikino, kad šioje pozicijoje galėtų matyti ir buvusį Nacionalinės sporto agentūros vadovą Mindaugą Špoką.
„Laikinai, manau, kad yra tų kandidatų. Ir M. Špokas yra, ir aš gal esu vienas iš kandidatų. Bet tam reikia pasiruošti, ateiti. Nes čia dabar kaip žydelių raudų siena – visi verkia, skundžiasi, bet niekas nieko nenori daryti“, – kalbėjo T. Barštys.
Šis kol kas kalba tik apie konsultacinę pagalbą federacijai, nes neseniai palikęs Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus poziciją dirbti kitoje sporto organizacijoje net nelabai galėtų.
„Noriu padėti tiek, kiek turiu savo žinių. O gal atsiras ir geresnių kandidatų. Manau, kad geriausias pavyzdys būtų iš jų bendruomenės ateinantys žmonės, kurie tą estafetę ketveriems metams pasiimtų ir pasiryžtų dirbti“, – teigė M. Špokas.
Lietuvos žirginio sporto federacija prezidento neturi nuo praėjusių metų, kai atsistatydino kitas žinomas šalies verslininkas Sigitas Paulauskas.
