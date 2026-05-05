Žūtbūtinis mūšis: Lietuvos ledo ritulininkai susirems su Japonijos komanda

Žūtbūtinis autsaiderių mūšis – antradienį 13.30 val.
Statusas ir tikslai
Japonija ilgus metus stabiliai laikosi IA divizione (pernai liko ketvirtoje vietoje) ir yra laikoma viena labiausiai nepatogių bei taktiškai disciplinuotų komandų. Jų ilgamečio projekto tikslas – sugrįžimas į elitą, kuriame jie paskutinį kartą rungtyniavo 2004 metais. Tai atspindi ne tik ilgas pasiruošimas čempionatui, bet ir kone antra komanda už žaidėjų nugaros, iš trylikos asmenų sudarytas štabas.
Sudėties akcentai
Didžioji dalis Kanados specialisto Jarrod Skalde vadovaujamos komandos žaidėjų atstovauja Azijos lygos klubams, tačiau rinktinę stiprina keli įdomūs žaidėjai iš užsienio lygų.
Pagrindinis puolimo variklis yra techniškasis Yu Sato (25, „Buran Voronezh“, VHL, Rusija), prie kurio prisijungia ir Šiaurės Amerikos mokyklos auklėtinis Jordan Keller (21, „Kamloops Blazers“, WHL, Kanada). Gynyboje patikimu žaidimu pasižymi Ray Murakami (24, „Niagara University“, NCAA, JAV), čempionate kol kas geriausias gynėjų gretose su „plius minus“ rodikliu „+1“ Shunta Kimura (24, „Red Eagles Hokkaido“, ASIA LEAGUE, Japonija).
Ką tai reiškia Lietuvai?
Japonai žaidžia ekstremaliai greitą, pasiaukojantį ir gero čiuožimo reikalaujantį ledo ritulį. Nors jie natūraliai nusileis lietuviams fiziniais parametrais ir jėga, jų greitis gali pridaryti daug problemų, ypač rungtynių pabaigose. Lietuviams reikės primesti jėgos ledo ritulį, „klampinti“ varžovus kovoje prie bortų ir neleisti japonams įsibėgėti vidurinėje aikštės zonoje.
Japonija niekada nebuvo patogi Lietuvai ir tris kartus skaudžiai baudė lietuvius iki pat 2018 metų čempionato Kaune, kur „Dainius Zubrus, Darius Kasparaitis ir vyrai“ už iki tol patirtas skriaudas vožtelėjo japonams 6:1. Tais pačiais metais draugiškame turnyre dar pavyko įveikti Japoniją po baudinių, tačiau dviejose olimpinėse atrankose 2020 ir 2024 metais 4:0 ir 6:4 vėl pranašesnė buvo Japonija.
Prieš čempionatą Japonija Tokijuje 2:1 ir 6:2 du kartus įveikė Pietų Korėją, ir 4:3, 4:2 įveikė ne stipriausios sudėties žaidusią Vengriją.
Čempionate japonai 3:2 pirmavo prieš olimpinių žaidynių dalyvius prancūzus, tačiau nusileido 3:4. Antrose rungtynėse 0:6 pralaimėta Kazachstanui.
Naujausi komentarai