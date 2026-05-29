Aikštėse – karštymetis, mintyse – kitas sezonas

Pristabdė snaiperius
Uteniškiai svečiuose 96:83 įveikė klaipėdiečius ir žengė žingsnį Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, finalo link.
Antrą kėlinį „Juventus“ pirmavo 51:29, trečiąjį – 70:48, ketvirtąjį – 81:60. „Neptūnui“ pavyko priartėti – 78:88, bet išsigelbėti – ne.
Vienas uostamiesčio ekipos lyderių, naudingiausias LKL reguliaraus sezono krepšininkas Arnas Velička pataikė 1/7 tritaškių, padarė keturias klaidas. Tiek pat kartų suklydo kitas „Neptūno“ smogiamosios grandies žaidėjas latvis Rihardas Lomažas, nors abu gynėjai kartu atliko 17 rezultatyvių perdavimų (visa komanda – 22).
„Žinome, kad LKL jie pataiko daugiausia tritaškių, todėl tam ruošėmės. Negalima tikėtis, kad ir toliau „Neptūnas“ mėtys taip prastai (5/22 – 23 proc.), bet šįkart mūsų pastangos buvo efektyvios“, – sakė „Juventus“ strategas Laimonas Eglinskas.
„Reikia mokėti žaisti be tritaškių. Nesugebėjome prisitaikyti prie tokios rungtynių tėkmės. Be to, neveikė visi mūsų gynybos variantai“, – pripažino Klaipėdos ekipos vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Svajoja apie finalą
„Laimonas – veikiausiai antras geriausias treneris per mano karjerą. Jo taktika – puiki, jis supranta žaidimą, vertina žaidėjų stiprybes ir stengiasi jas išnaudoti. Tai man labai patinka“, – interviu svetainei lkl.lt sakė „Juventus“ puolėjas M. Lewisas.
201 cm ūgio krepšininkas yra atstovavęs Los Andželo „Lakers“, Bruklino „Nets“ klubams ir tikisi dar sugrįžti į Nacionalinę krepšinio lygą (NBA).
„Noriu praleisti dar bent vienus metus Europoje, tobulėti, nes vis dar esu jaunas, man 23-eji. Mano tikslas – garantuota sutartis su NBA ekipa“, – tvirtino amerikietis.
M. Lewisas jau planuoja galimą LKL finalo akistatą su Kauno „Žalgiriu“.
„Labai gera komanda. Reikėtų stengtis nekartoti reguliariojo sezono klaidų, nes tokiais atvejais „Žalgiris“ greitai perima iniciatyvą“, – teigė „Juventus“ legionierius.
Vakar žalgiriečiai žaidė antras pusfinalio rungtynes su Panevėžio „Lietkabeliu“. Pirmą dvikovą 85:75 laimėjo kauniečiai.
„Juventus“ ir „Neptūnas“ šiandien susitiks Utenoje.
Tarp dviejų lygų
Utenos klubas šį mėnesį paskelbė, kad 2026–2027 m. sezoną dalyvaus Šiaurės Europos krepšinio lygos (ENBL) varžybose.
Jose taip pat rungtyniaus Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ekipos.
Tačiau uteniškius kviečia ir Tarptautinė krepšinio asociacijų federacija (FIBA) – į Čempionų lygą.
„Noras dalyvauti Čempionų lygoje išlieka, tad sutartyje su ENBL tokią galimybę pasilikome. Pastaruosius sezonus stebėjome ENBL progresą, nuolat bendravome su vadovais, lyga kasmet stiprėja, prisijungia vis daugiau aukšto lygio organizacijų, be to, turnyro formatas taip pat inovatyvus. Sudėję visus aspektus, nusprendėme sugrįžti į ENBL“, – teigė „Juventus“ vadovas Eimantas Skersis.
Pastarąjį kartą Utenos krepšininkai ENBL varžėsi 2023–2024 m. sezoną ir nužygiavo iki ketvirtfinalio.
„Neptūnas“ yra pasirinkęs Eurolygos rengiamą Europos taurės turnyrą (praeitą sezoną A grupėje užėmė aštuntą vietą ir nepateko į atkrintamąsias varžybas).
Rezultatas
„Neptūnas“–„Juventus“ 83:96 (20:25, 14:26, 18:19, 31:26). 2 845 žiūrovai. D. Tarolis 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai), M. Pacevičius 10 / H. Diarra 20 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), P. Valinskas 19 (3/6 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), L. Uleckas 17 (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), I. Vranešas (9 atkovoti kamuoliai) ir Š. Beniušis (3/3 dvitaškių) po 12. Pusfinalio serija – 0:1.
Naujausi komentarai